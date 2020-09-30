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Teknoloji
Haber Giriş: 30.09.2020 - 08:43 | Son Güncelleme:

Xbox Live Gold Ekim ayı oyunları belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xbox Live Gold Ekim ayı oyunları belli oldu
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Microsoft, her ay olduğu gibi Xbox Live Gold üyelerine özel bir dizi oyunu ücretsiz hale getirdi. İşte o oyunlar...

Microsoft, Xbox 360 ve sonrası herhangi bir Xbox oyun konsolu modeline sahip olan ve Live Gold üyeliği de bulunan oyuncularına özel bir dizi oyunu bedava yaptı. Her ay olduğu gibi Ekim ayını da boş geçmeyen şirket, Xbox One sahipleri için Maid of Sker ile birlikte Slayaway Camp: Butcher's Cut oyunlarını ücretsiz yaptı.

Xbox 360 oyunlarına geldiğimizde ise Microsoft, Sphinx and the Cursed Mummy ile Costume Quest oyunlarından Ekim ayı boyunca ücret almayacak.

Her ne kadar bu oyunlar Live Gold üyeleri için Ekim ayında ücretsiz de olsa, oyunların ücretsiz olduğu tarihler birbirinden farklı. Slayaway Camp: Butcher's Cut, Ekim ayının başından sonuna kadar bedava indirilebilirken, Maid of Sker ise 16 Ekim - 15 Kasım tarihlerinde ücretsiz yüklenebilecek.

Benzer şekilde Sphinx and the Cursed Mummy 1-15 Ekim, Costume Quest ise 16-31 Ekim tarihlerinde bedava olacak.

Ücretli abonelik platformu Live Gold üyesi olmayanlar ise bu oyunları bedava indiremeyecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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