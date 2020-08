Xbox Game Pass: İki yeni oyun daha geldi

Xbox Game Pass, ücretli bir oyun aboneliği sistemi. Bir süredir Microsoft'un oyunculara sunduğu bu servis kapsamında aylık ücretini ödeyen kullanıcılar, aboneliği çerçevesinde pek çok oyuna erişim sağlayabiliyor. Yani oyuncunun ayrıca bir oyunun lisansını edinmesine gerek kalmıyor. Apple Music ve Spotify'da müzik parçaların lisansını almak yerine tüm müziklere abonelikle ulaşmak gibi...



Xbox Game Pass'te oyunlar sürekli değişiyor. Bir oyun sisteme dahil olduğunda sonsuza kadar platformda kalmıyor; bazıları kütüphaneden çıkarken yeni oyunlar da listeye ekleniyor. Bu kez eklenen oyunlar ise Wasteland 3 ile Tell me Why oldu.



Wasteland 3, oyuncuların büyük ilgi gösterdiği bir oyun ve Fallout 3 öncesi oyunların atası olarak da biliniyor. Gerçekleşen savaş sonrasında ABD'de bir bölgede geçem oyunun hikayesinde bir grup Ranger'a önderlik ediyorsunuz.

Tell me Why ise biraz Life is Strange'e benziyor. Oyunda, Alaska'da küçük bir kasabada ikiz kardeşlerin hikayesine konuk oluyoruz.