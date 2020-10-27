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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 27.10.2020 - 08:24 | Son Güncelleme:

Xbox Game Pass için yeni oyunlar geliyor

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Xbox Game Pass için yeni oyunlar geliyor
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Microsoft'un yeni oyun servislerinden biri olan ve oyuncuların büyük ilgi gösterdiği Xbox Game Pass bünyesinde yeni oyunlar kütüphaneye ekleniyor.

Xbox Game Pass, içeriğinde pek çok oyunu barındıran ve oyuncuların servis ücretini ödemek kaydıyla yüzlerce oyunu deneyimleyebilmesini sağlayan bir platform. Bu serviste bulunan oyunlar ise zaman içinde değişiklik gösteriyor. Bazı oyunlar servisten çıkarılırken, yeni oyunlar da belli aralıklarla ekleniyor.

Bu kapsamda bu ay da dahil olmak üzere Kasım-Aralık aylarında bir dizi oyun Xbox Game Pass bünyesinde kendini gösterecek.

İşte o oyunlar:

Carto (Konsol ve PC) – 27 Ekim

Day of the Tentacle Remastered (Konsol ve PC) – 29 Ekim

Five Nights at Freddy’s (Android, Konsol ve PC) – 29 Ekim

Full Throttle Remastered (Konsol ve PC) – 29 Ekim

Grim Fandango Remastered (Konsol ve PC) – 29 Ekim

Xbox Game Pass için yeni oyunlar geliyor

PUBG (Android) – 29 Ekim

ScourgeBringer (Android) – 29 Ekim

Unruly Heroes (Android, Konsol ve PC) – 29 Ekim

Celeste (Android, Konsol ve PC) – 5 Kasım

Comanche (PC) – 5 Kasım

Deep Rock Galactic (Android, Konsol ve PC) – 5 Kasım

Eastshade (Android, Konsol ve PC) – 5 Kasım

Knights and Bikes (Konsol ve PC) – 5 Kasım

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Konsol ve PC) – 17 Kasım

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