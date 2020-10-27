Xbox Game Pass için yeni oyunlar geliyor
Microsoft'un yeni oyun servislerinden biri olan ve oyuncuların büyük ilgi gösterdiği Xbox Game Pass bünyesinde yeni oyunlar kütüphaneye ekleniyor.
Xbox Game Pass, içeriğinde pek çok oyunu barındıran ve oyuncuların servis ücretini ödemek kaydıyla yüzlerce oyunu deneyimleyebilmesini sağlayan bir platform. Bu serviste bulunan oyunlar ise zaman içinde değişiklik gösteriyor. Bazı oyunlar servisten çıkarılırken, yeni oyunlar da belli aralıklarla ekleniyor.
Bu kapsamda bu ay da dahil olmak üzere Kasım-Aralık aylarında bir dizi oyun Xbox Game Pass bünyesinde kendini gösterecek.
İşte o oyunlar:
Carto (Konsol ve PC) – 27 Ekim
Day of the Tentacle Remastered (Konsol ve PC) – 29 Ekim
Five Nights at Freddy’s (Android, Konsol ve PC) – 29 Ekim
Full Throttle Remastered (Konsol ve PC) – 29 Ekim
Grim Fandango Remastered (Konsol ve PC) – 29 Ekim
PUBG (Android) – 29 Ekim
ScourgeBringer (Android) – 29 Ekim
Unruly Heroes (Android, Konsol ve PC) – 29 Ekim
Celeste (Android, Konsol ve PC) – 5 Kasım
Comanche (PC) – 5 Kasım
Deep Rock Galactic (Android, Konsol ve PC) – 5 Kasım
Eastshade (Android, Konsol ve PC) – 5 Kasım
Knights and Bikes (Konsol ve PC) – 5 Kasım
Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Konsol ve PC) – 17 Kasım
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