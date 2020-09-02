Xbox Game Pass Eylül ayının oyunları belli oldu
Microsoft'un oyun platformu Xbox Game Pass için Eylül ayında eklenen oyunlar nihayet belli oldu. PC'ler ve Xbox One konsolları için bakın hangi oyunlar listede yer alıyor?
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Microsoft, Xbox ve PC sahiplerine özel bir dizi oyunu Xbox Game Pass platformuna dahil etti. Eylül ayı itibariyle 11 yeni oyun sisteme dahil edilirken, 1 Eylül (dün itibariyle) oyunlar erişilebilir hale geldi.
Crusader Kings III, Resident Evil 7: Biohazard gibi önemli oyunların da yer aldığı Xbox Game Pass'te listede yer alan oyunlar şöyle:
Crusader Kings III (PC): 1 Eylül'den itibaren aktif
The Jackbox Party Pack 4 (Xbox One): 3 Eylül'den itibaren aktif
Resident Evil 7: Biohazard (PC and Xbox One): 3 Eylül'den itibaren aktif
Tell Me Why: Chapter Two (PC and Xbox One): 3 Eylül'den itibaren aktif
Touhou Luna Nights (PC and Xbox One): 3 Eylül'den itibaren aktif
World War Z (PC): 3 Eylül'den itibaren aktif
Star Renegades (PC): 8 Eylül'den itibaren aktif
Disgaea 4 Complete+ (PC): 10 Eylül'den itibaren aktif
Hotshot Racing (Xbox One): 10 Eylül'den itibaren aktif
Tell Me Why: Chapter Three (PC and Xbox One): 10 Eylül'den itibaren aktif
Destiny 2: Shadowkeep and Forsaken (Xbox One): Gelecek
Ancak yeni oyunların platforma gelmesiyle birlikte bazı oyunlar da sistemden çıkarılacak.
Xbox Game Pass’ten bu ay çıkarılacak oyunlar:
NBA 2K20 (Xbox One): 1 Eylül'den itibaren aktif
Red Dead Redemption 2 (Xbox One): 7 Eylül'den itibaren aktif
Gonner: Blueberry Edition (PC ve Xbox One): 15 Eylül'den itibaren aktif
Jump Force (Xbox One): 15 Eylül'den itibaren aktif
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