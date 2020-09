Xbox Game Pass Eylül ayının oyunları belli oldu

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Microsoft, Xbox ve PC sahiplerine özel bir dizi oyunu Xbox Game Pass platformuna dahil etti. Eylül ayı itibariyle 11 yeni oyun sisteme dahil edilirken, 1 Eylül (dün itibariyle) oyunlar erişilebilir hale geldi.

Crusader Kings III, Resident Evil 7: Biohazard gibi önemli oyunların da yer aldığı Xbox Game Pass'te listede yer alan oyunlar şöyle:

Crusader Kings III (PC): 1 Eylül'den itibaren aktif

The Jackbox Party Pack 4 (Xbox One): 3 Eylül'den itibaren aktif

Resident Evil 7: Biohazard (PC and Xbox One): 3 Eylül'den itibaren aktif

Tell Me Why: Chapter Two (PC and Xbox One): 3 Eylül'den itibaren aktif

Touhou Luna Nights (PC and Xbox One): 3 Eylül'den itibaren aktif

World War Z (PC): 3 Eylül'den itibaren aktif

Star Renegades (PC): 8 Eylül'den itibaren aktif

Disgaea 4 Complete+ (PC): 10 Eylül'den itibaren aktif

Hotshot Racing (Xbox One): 10 Eylül'den itibaren aktif

Tell Me Why: Chapter Three (PC and Xbox One): 10 Eylül'den itibaren aktif

Destiny 2: Shadowkeep and Forsaken (Xbox One): Gelecek



Ancak yeni oyunların platforma gelmesiyle birlikte bazı oyunlar da sistemden çıkarılacak.

Xbox Game Pass’ten bu ay çıkarılacak oyunlar:



NBA 2K20 (Xbox One): 1 Eylül'den itibaren aktif

Red Dead Redemption 2 (Xbox One): 7 Eylül'den itibaren aktif

Gonner: Blueberry Edition (PC ve Xbox One): 15 Eylül'den itibaren aktif

Jump Force (Xbox One): 15 Eylül'den itibaren aktif