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Teknoloji
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:32 | Son Güncelleme:

Xbox Game Pass abone sayısında büyük sıçrama

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xbox Game Pass abone sayısında büyük sıçrama
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Microsoft'un gün geçtikçe büyüyen dijital oyun platformu Xbox Game Pass, özellikle son beş aylık süreçte yüzde 50 büyüme kaydederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Microsoft'un oyun servisi olan Xbox Game Pass, üyelik sistemiyle çalışıyor ve üye olanlar bu serviste bulunan pek çok oyunu üyelikleri süresince sınırsız oynayabiliyor. Yani oyunların lisansını almak yerine oyunları kiralayan oyuncular, bir abonelik sistemini kullanmış oluyor.

Oyun fiyatlarının global seviyede yükselmesiyle birlikte oyunları daha uygun fiyatlarla deneyimlemenin yolunu arayanlar ise Xbox Game Pass gibi platformlarda çareyi buluyor. Özellikle de pandemi sonrasında bu servise olan ilginin arttığı, neredeyse yüzde 50 oranında bir büyümenin kaydedildiği görülüyor.

2017 yılında ilk olarak oyunculara sunulan Xbox Game Pass, o günden bu yana oyunlarının sayısını artırdı, tabii oyuncularının da. Ancak ilk çıkış yaptığı günden 2019 yılına kadar bu platform sadece Xbox oyuncularına özel olarak sürdürülüyordu. Fakat 2019 yılında yapılan bir değişiklikle Xbox Game Pass, aynı zamanda PC oyuncularına da hitap etmeye başladı.

Gelecek ay EA Play servisinin de Xbpx Game Pass'e dahil olmasıyla birlikte Titanfall, Star Wars serisi ve FIFA serisi gibi popüler oyunları bu platformda görebileceğiz.

Xbox Game Pass, hem konsol hem de PC'ler için Türkiye'de aylık 30 TL'lik bir ücret karşılığında kullanılabiliyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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