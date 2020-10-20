Xayah Counter (Ct) - Xayah Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Xayah karakteri oldukça hızlıdır. Kritik şansları da oldukça yüksektir. Bu sebeple karşısına doğru rakipler çıkarmanız çok önemlidir. Xayah hakkında tüm bilgiler yazımızda mevcuttur.

Xayah Counter

Xayah Counter halkını korumak adına tek başına savaş vermektedir. Düşmanlarına karşı acımasız ve bir o kadar da kusursuz bir vastaya devrimcisi olduğu bilinir. Oldukça hızlı ve kurnaz bir karakterdir. Jilet gibi keskin olan tüy bıçakları sayesinde karşısına çıkan tüm düşmanları yerle bir eder. Xayah sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan Rakan ile birlikte savaşır ve tüm düşmanlarını alt etmeyi başarır. Xayah günden güne küçülen kabilesini korumak ve kabilesinin eski güzel günlerine dönmesini sağlamak için savaş vermektedir.

Xayah Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Caitlyn

l Tristana

l Kalista

l Ezreal

l Draven

Xayah Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Aatrox

l Ashe

l Kalista

l Vayne

l Jhin

l Bard

Xayah Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Kusursuz Kesik: Xayah bu yeteneği sayesinde yapmış olduğu birkaç saldırının tamamında rakiplerini tam isabet alabilmektedir. Bunun dışında düştüğü yerden tekrar çağırabildiği tüyler de bırakmaktadır.

Çifte Hançer: Xayah bu yeteneğini kullanarak çok büyük hasar veren iki adet hançeri düşmanlarına göndermektedir. Bu hançerler düştükleri yerde tüyler bırakır ve bu tüyler geri çağırılabilmektedir.

Amansız Hiddet: Xayah saldırı şiddetini arttıran tüylerden fırtına oluşturmaktadır. Oluşan bu fırtına bir şampiyona saldırdığı vakit Xayah'ın hızında da artış olur.

Keskin Çekim: Xayah saldırılarında düşmüş olan tüylerinin tamamını çağırır. Bu sayede rakiplerinin hareket yeteneğini kısıtlar ve oldukları yerde kalmalarını sağlar.

Tüy Fırtınası: Xayah havaya sıçrar ve bu şekilde rakipleri tarafından hedef alınamaz. Sonrasında ise yukardan bıçak yağmuru oluşturur. Bu bıçaklar düştükleri yerlerde tüyler bırakır ve bu tüyler Xayah tarafından geri çağrılabilmektedir.

Xayah Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Xayah karşısında savaşırken eğer takım savaşında iseniz yan taraflardan savaşa dahil olarak başarı elde edebilirsiniz. Bunun yanında Xayah'ın biriktirdiği tüyleri arkanda biriktirmemesine oldukça dikkat etmen gerekir. Yoksa büyük bir zarar alabilirsiniz.