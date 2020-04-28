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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 28.04.2020 - 07:16,Son Güncelleme:

WWE 2K Battlegrounds duyuruldu

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WWE 2K Battlegrounds duyuruldu
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2K, yaptığı açıklama ve oyunculara hitaben yayınladığı açık mektubuyla WWE oyunları ailesiyle ilgili gelecek planlarını duyurdu.

Mektupta; arcade tarzı aksiyona sahip ve en iyi WWE Superstar tasarımlarının, eşyalarının ve hareketlerinin yer alacağı, tamamen yeni bir WWE oyun deneyimi yaşatacak olan WWE 2K Battlegrounds oyununun yapım aşamasında olduğu duyuruldu.

Güreşçiler, bu yeni oyunda kabiliyetlerini göstererek oyunun yıldızı hâline gelecekler. Standart güreş yerine daha eğlenceli bir oyuna dönüşen WWE 2K Battlegrounds, Saber Interactive desteğiyle geliştiriliyor.

WWE 2K Battlegrounds'ın Eylül ayından sonra satışa sunulması planlanırken yayınlanan fragmana da göz atmakta fayda var:

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