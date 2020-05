WWDC 2020: Apple'ın yazılım geliştiriciler zirvesi başlıyor

Apple'ın her yıl Haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC, bu kez geçirdiğimiz özel süreçten dolayı internet üzerinden yapılacak. Binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan ve yazılım dünyasının zirvesini temsil eden WWDC'de pek çok yenilik duyurulacak. Ancak pek çoğu elbette henüz bilinmiyor ve Apple'ın sürprizlerini 22 Haziran tarihinde öğrenmiş olacağız. Şirket, bu etkinlikle birlikte iOS, iPadOS, MacOS, watchOS dahil tüm yazılımlarındaki önemli yenilikleri duyuracak, yazılım geliştiricileri için de oldukça faydalı bir etkinlik olacak.



WWDC 2020 NASIL TAKİP EDİLECEK?



Her yıl olduğu gibi Apple'ın CEO'su Tim Cook'un açılış konuşmasıyla başlaması beklenen WWDC 2020, 22 Haziran’dan itibaren Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi üzerinden takip edilebilecek. Bu yıl tüm geliştiriciler için katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, ayrıca öğrenim hayatına devam eden geliştiricilere kendi Swift oyun alanlarını yaratarak kodlama aşklarını gösterme fırsatı sunan Swift Student Challenge’a da ev sahipliği yapacak.



WWDC 2019 zirvesi / California

SWIFT STUDENT CHALLANGE İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 17 MAYIS

Geliştirici olma yolundaki öğrencilere, kendilerine ait bir Swift oyun alanı oluşturarak kod yazma tutkularını sergileme fırsatı sunan Swift Student Challenge ise oldukça önemli bir etkinlik. Öğrenciler Apple geliştirici topluluğunun ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Geçen yıl WWDC’ye 37 farklı ülkeden 350’nin üzerinde öğrenci geliştirici katıldı. Bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantı dünyanın her yerinden katılımcılar için her zamankinden daha erişilebilir hale getirilmiş olacak. Apple, bu kapsamda genç geliştiricilerin yaratıcı katkılarını takdir edip kutlamak ve bu yeni nesil yenilikçi beyinlerin Swift Student Challenge ile fikirlerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmek istiyor.



Dünyanın her yerinden öğrenci geliştiriciler, üç dakika içinde deneyimlenebilecek bir Swift oyun alanında interaktif bir sahne yaratarak bugünden itibaren Pasifik saatiyle 17 Mayıs 00:00’a kadar Swift Student Challenge’a başvurabilecek. Kazananlar özel bir WWDC20 ceket ve rozet seti ile ödüllendirilecek. Önceki yıllara göre daha az sayıda verileceği için bu yıl bu ödülün her zamankinden daha çok rağbet göreceğini açık.



DÜNYANIN BİRÇOK NOKTASINDAN KOD YAZMAYA BAŞLADILAR

2011’den bu yana WWDC’de öğrencilere yönelik bir program yürüten Apple, bugüne kadar bu konferansta binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptı. Geçen yıl konferansa katılan öğrencilerin %75’inden fazlası konferansa ilk kez katılan öğrencilerden oluşuyordu. Bu durum, Swift ve Everyone Can Code öğretim programının geniş ölçekte benimsendiğini ve dünyanın dört bir yanından birçok kişinin daha kod yazmaya başlamasını sağladığını gösteriyor.



KAZANAN ÖĞRENCİLER MICROSOFT VE AIRBNB GİBİ ŞİRKETLERDE İŞBAŞI YAPTI

Daha önce verilen Swift Playgrounds bursları için başvuru yapıp kazanan öğrenciler, aralarında Microsoft, Airbnb ve daha birçok şirketin bulunduğu firmalarda işe başladı veya kendilerine ait girişim şirketleri ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kurdular.

Kod yazmak, hayat boyu geliştirilen bir beceri. Apple, hem STEM kuruluşlarında aktif öğrenimini sürdüren hem de tam zamanlı olarak okula devam eden öğrencileri görmeyi bekliyor.



KOD YAZMAK: FİKİRLERİ HAYATA GEÇİRMENİN YENİ YOLU



Kod yazmak, özellikle küçük yaşlarda başladığında düşünce yapısını, düşünüş şeklini baştan sona değiştiren ve çocukların gelişiminde oldukça önemli bir yeri olan bir aktivite. Çok sayıda çocuğun öğrenimini evde sürdürmeye başlaması ve birçok ebeveynin farklı sorumlulukların üstesinden gelme zorluğuyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte, çocukların ilgilerini yitirmeden öğrenmeye devam etmelerini sağlayacak kaliteli interaktif aktivitelere yönelik büyük bir talep oluştu.



Apple'a göre kod yazmak, yeni düşünce biçimleri edinmemizi sağlayan, fikirleri hayata geçirmenin yeni yollarını sunan temel bir okuryazarlık becerisi. Ebeveynleri bu konuda deneyim sahibi olmasa bile, bugün çocukların evde kod yazmaya başlamalarını kolaylaştıracak, kendi kendilerine uygulayabilecekleri çeşitli ücretsiz programlar sunuyor. Hatta ebeveynler de çocuklarıyla birlikte kod yazmayı öğrenerek eğlenceli saatler geçirebilirler.



KOD YAZMAYA ERKEN YAŞTA BAŞLANABİLİR



Kod yazma kavramları erken yaşta öğrenilebilir. Şimdi iPad ve Mac için sunulan Swift Playgrounds uygulamasıyla kod yazmayı öğrenmek ve kodlarla denemeler yapmak interaktif ve eğlenceli bir deneyime dönüşüyor. Bulmacalar çözerek, günümüzde çoğu popüler uygulamada kullanılan Apple’ın güçlü programlama dili Swift’in temelleriyle ilgili uzmanlık kazanabilirsiniz. Swift Playgrounds’u kullanmak için kod yazmayı bilmenize gerek yok. Yani bu uygulama, kod yazmaya henüz başlayan öğrenciler için ideal.



Uygulamayı yeni Everyone Can Code Puzzles kitaplarıyla birlikte kullanan öğrenciler, daha fazla deneme yaparak becerilerini geliştirebiliyorlar. Yardımcı öğretmen kılavuzuysa eğitimcilerin ve ebeveynlerin kod yazma deneyimini yararlı yollarla derslere dahil ederek öğrencilerin öğrenimini kolaylaştırmalarını, derinleştirmelerini ve değerlendirmelerini destekliyor.



Develop in Swift, ücretsiz AP Bilgisayar Bilimi Prensipleri kursu ve sektörde tanınan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunarak lise ve üniversite öğrencileri gibi daha ileri düzey öğrencilerin programlama alanında edinecekleri kariyere hazırlanmalarına yardımcı oluyor.



SWIFT STUDENT CHALLANGE'A NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

5 Adımda yedi günde kodlamayı öğrenmenin ve Swift Student Challenge’a katılmanın yolları:

1. Swift Playgrounds‘u okuyarak App Store’daki dünya kalitesindeki uygulamaları yazmak için kullanılan “Swift" ile kodlamayı öğrenebilirsiniz.

2. Swift Playgrounds uygulamasını iPad veya Mac’inize indirmekle başlayın.

3. İlk “Playground- sahne” olan Kodlamayı öğren 1’e başlayın ve yedi seviyeyi birer günde geçin.

4. Üç dakika içinde deneyimlenebilecek bir Swift oyun alanında interaktif bir sahne yaratın.

5. Swift Student Challenge’a buradan başvurabilirsiniz. Başvurular 17 Mayıs Pacific saat ile 23.59’a kadar yapılabilecek.



YARIM MİLYARI AŞKIN HAFTALIK ZİYARETÇİ

175 ülkede ve bölgede kullanılabilen App Store, yarım milyarı aşkın haftalık ziyaretçi sayısıyla büyük bir platform. Kullanıcıların yeni uygulamaları keşfetmeleri için birçok fırsat sunan App Store, her seviyeden geliştiricilerin uygulamalarını dünyanın her yerindeki müşterilere sunmasına olanak sağlıyor. 2008 yılında kullanıma sunulan App Store, geliştiricilere kendi işlerini kurmaları için pek çok yol sunuyor. Geliştiriciler bu tarihten bu yana kültürü etkileyen ve yaşamları değiştiren yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam ediyorlar.