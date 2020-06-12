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Teknoloji
Haber Giriş: 12.06.2020 - 09:54,Son Güncelleme:

WWDC 2020 için geri sayım: Neler duyurulacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
WWDC 2020 için geri sayım: Neler duyurulacak?
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Apple'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlemeyi planladığı dev etkinliği Dünya Yazılım Geliştirici Konferansı (WWDC), 22 Haziran tarihinde bu kez internet üzerinden dünyaya ulaşacak. Peki WWDC 2020'de nelerle karşılaşacağız?

Apple'ın koronavirüs salgını nedeniyle bu kez dijital platformlarda gerçekleşmesi beklenen WWDC 2020, büyük sürprizlerle geliyor. Apple, şu ana kadar etkinliğin detaylarıyla ilgili herhangi bir detay paylaşmazken, geliştiriciler için önemli yeniliklerin bu etkinlikte gün yüzüne çıkması bekleniyor.  

WWDC20, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarda yaratıcı ve yenilikçi geliştiricinin iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS’in geleceğini önceden görmesi ve tüm dünyadaki Apple müşterilerinin yaşamlarını zenginleştiren uygulama deneyimleri geliştirmek için çalışan Apple mühendislerinden bilgi alması için bir fırsat olacak.

WWDC 2020 için geri sayım: Neler duyurulacak

iPad ve Mac’te kullanılabilen çığır açıcı bir uygulama olan Swift Playgrounds, Swift programlama dilini öğrenmeyi etkileşimli ve eğlenceli hale getiriyor. Dünyanın her yerinde öğrenimine devam eden geliştiriciler, bir Swift oyun alanında üç dakika içinde denenebilecek etkileşimli bir sahne oluşturarak özel bir WWDC20 ceketi ve rozet seti sahibi olabilecek.

Şimdi 175 ülkede ve bölgede kullanılabilen App Store, yarım milyarı aşkın haftalık ziyaretçi sayısıyla dünyanın en güvenli ve canlı uygulama mağazası olma niteliğini taşıyor. Kullanıcıların yeni uygulamaları keşfetmeleri için en iyi yer olan App Store, her seviyeden geliştiricilerin uygulamalarını dünyanın her yerindeki müşterilere sunmasına olanak sağlıyor.

WWDC 2020 için geri sayım: Neler duyurulacak

2008 yılında kullanıma sunulan App Store, geliştiricilere kendi işlerini kurmaları için pek çok yol sunuyor. Geliştiriciler bu tarihten bu yana kültürü etkileyen ve yaşamları değiştiren yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam ediyorlar.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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