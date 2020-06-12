WWDC 2020 için geri sayım: Neler duyurulacak?

Apple'ın koronavirüs salgını nedeniyle bu kez dijital platformlarda gerçekleşmesi beklenen WWDC 2020, büyük sürprizlerle geliyor. Apple, şu ana kadar etkinliğin detaylarıyla ilgili herhangi bir detay paylaşmazken, geliştiriciler için önemli yeniliklerin bu etkinlikte gün yüzüne çıkması bekleniyor.

WWDC20, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarda yaratıcı ve yenilikçi geliştiricinin iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS’in geleceğini önceden görmesi ve tüm dünyadaki Apple müşterilerinin yaşamlarını zenginleştiren uygulama deneyimleri geliştirmek için çalışan Apple mühendislerinden bilgi alması için bir fırsat olacak.



iPad ve Mac’te kullanılabilen çığır açıcı bir uygulama olan Swift Playgrounds, Swift programlama dilini öğrenmeyi etkileşimli ve eğlenceli hale getiriyor. Dünyanın her yerinde öğrenimine devam eden geliştiriciler, bir Swift oyun alanında üç dakika içinde denenebilecek etkileşimli bir sahne oluşturarak özel bir WWDC20 ceketi ve rozet seti sahibi olabilecek.

Şimdi 175 ülkede ve bölgede kullanılabilen App Store, yarım milyarı aşkın haftalık ziyaretçi sayısıyla dünyanın en güvenli ve canlı uygulama mağazası olma niteliğini taşıyor. Kullanıcıların yeni uygulamaları keşfetmeleri için en iyi yer olan App Store, her seviyeden geliştiricilerin uygulamalarını dünyanın her yerindeki müşterilere sunmasına olanak sağlıyor.



2008 yılında kullanıma sunulan App Store, geliştiricilere kendi işlerini kurmaları için pek çok yol sunuyor. Geliştiriciler bu tarihten bu yana kültürü etkileyen ve yaşamları değiştiren yenilikçi uygulamalar geliştirmeye devam ediyorlar.