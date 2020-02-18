WoW Classic'in yeni macerası Blackwing Lair kapılarını açtı

Horde ve Alliance kahramanlarının maceraları, WoW Classic sunucularında kapıları açılan Blackwing Lair'in tekinsiz derinliklerinde devam ediyor. Oyuncular bu 8 boss'luk baskında ilerlerken Deathwing'in en büyük oğlu Nefarian'ın Blackrock Dağı'nın tepesine kurulu kalesinin gizemlerini çözecek.



Baskın, giriş görevleri ve ödüller hakkındaki bilgiler Blizzard'ın internet sitesinde yayınlanırken, Türkçe fragman da YouTube kanalında paylaşıldı.



