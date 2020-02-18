MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWoW Classic'in yeni macerası Blackwing Lair kapılarını açtı
GeriTeknoloji WoW Classic'in yeni macerası Blackwing Lair kapılarını açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.02.2020 - 08:46,Son Güncelleme:/

WoW Classic'in yeni macerası Blackwing Lair kapılarını açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
WoW Classic'in yeni macerası Blackwing Lair kapılarını açtı

Blizzard'ın popüler oyunlarından WoW Classic için yepyeni bir macera başlıyor. Blackwing Lair'e ait yeni görüntüler oyuncularla paylaşıldı.

Horde ve Alliance kahramanlarının maceraları, WoW Classic sunucularında kapıları açılan Blackwing Lair'in tekinsiz derinliklerinde devam ediyor. Oyuncular bu 8 boss'luk baskında ilerlerken Deathwing'in en büyük oğlu Nefarian'ın Blackrock Dağı'nın tepesine kurulu kalesinin gizemlerini çözecek.

Baskın, giriş görevleri ve ödüller hakkındaki bilgiler Blizzard'ın internet sitesinde yayınlanırken, Türkçe fragman da YouTube kanalında paylaşıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle