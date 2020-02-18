WoW Classic'in yeni macerası Blackwing Lair kapılarını açtı
Blizzard'ın popüler oyunlarından WoW Classic için yepyeni bir macera başlıyor. Blackwing Lair'e ait yeni görüntüler oyuncularla paylaşıldı.
Horde ve Alliance kahramanlarının maceraları, WoW Classic sunucularında kapıları açılan Blackwing Lair'in tekinsiz derinliklerinde devam ediyor. Oyuncular bu 8 boss'luk baskında ilerlerken Deathwing'in en büyük oğlu Nefarian'ın Blackrock Dağı'nın tepesine kurulu kalesinin gizemlerini çözecek.
Baskın, giriş görevleri ve ödüller hakkındaki bilgiler Blizzard'ın internet sitesinde yayınlanırken, Türkçe fragman da YouTube kanalında paylaşıldı.
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