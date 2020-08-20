WoW Arena World Championship'ın son ayağı başlıyor
Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi on altı Arena World Championship (AWC) takımı, AWC Battle for Azeroth Sezonu'nun son ayağında mücadele edecek. AWC Battle for Azeroth Turu'nu 22 Ağustos tarihinden itibaren dört hafta boyunca her hafta sonu saat 20.00'da YouTube Gaming üstünden canlı olarak izlenerek AWC Bölge Finalleri'nde kimlerin mücadele edeceği öğrenilebilecek.
Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi arena takımları, dört hafta süren zorlu AWC Cup açık gruplarından çıkmayı başardı. Kendilerini kanıtladılar ve şimdiyse en büyük sınavlarını verme zamanları geldi. Her bir bölgenin en iyi sekiz takımı lig usulünde mücadele ederek bölgelerindeki her bir takıma karşı beş maç üzerinden seriler oynayacak.
Dört haftanın ardından en iyi sonuçları alan takımlar bölge finallerine yükselecek ve burada Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi takımı belli olacak.
Takımlar
Amerika
Avrupa
Cloud9
Wildcard Gaming
Spacestation Gaming
XSET
Golden Guardians
nLite
M2KC
Diablolus
????
ABC
Charlotte Phoenix
Bergen Boys
Turtle
F2K MyWay
Unitas
Coffin Dance
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