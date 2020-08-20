WoW Arena World Championship'ın son ayağı başlıyor

Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi arena takımları, dört hafta süren zorlu AWC Cup açık gruplarından çıkmayı başardı. Kendilerini kanıtladılar ve şimdiyse en büyük sınavlarını verme zamanları geldi. Her bir bölgenin en iyi sekiz takımı lig usulünde mücadele ederek bölgelerindeki her bir takıma karşı beş maç üzerinden seriler oynayacak.



Dört haftanın ardından en iyi sonuçları alan takımlar bölge finallerine yükselecek ve burada Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi takımı belli olacak.

Takımlar

