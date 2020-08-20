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Teknoloji
Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

WoW Arena World Championship'ın son ayağı başlıyor

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WoW Arena World Championship'ın son ayağı başlıyor
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Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi on altı Arena World Championship (AWC) takımı, AWC Battle for Azeroth Sezonu'nun son ayağında mücadele edecek. AWC Battle for Azeroth Turu'nu 22 Ağustos tarihinden itibaren dört hafta boyunca her hafta sonu saat 20.00'da YouTube Gaming üstünden canlı olarak izlenerek AWC Bölge Finalleri'nde kimlerin mücadele edeceği öğrenilebilecek.

Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi arena takımları, dört hafta süren zorlu AWC Cup açık gruplarından çıkmayı başardı. Kendilerini kanıtladılar ve şimdiyse en büyük sınavlarını verme zamanları geldi. Her bir bölgenin en iyi sekiz takımı lig usulünde mücadele ederek bölgelerindeki her bir takıma karşı beş maç üzerinden seriler oynayacak.

WoW Arena World Championshipın son ayağı başlıyor

Dört haftanın ardından en iyi sonuçları alan takımlar bölge finallerine yükselecek ve burada Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi takımı belli olacak.

Takımlar

Amerika

Avrupa

Cloud9

Wildcard Gaming

Spacestation Gaming

XSET

Golden Guardians

nLite

M2KC

Diablolus

????

ABC

Charlotte Phoenix

Bergen Boys

Turtle

F2K MyWay

Unitas

Coffin Dance

False
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