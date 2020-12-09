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Teknoloji
Haber Giriş: 09.12.2020 - 08:46 | Son Güncelleme:

World of Warcraft: Shadowlands tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu oldu

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World of Warcraft: Shadowlands tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu oldu
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Blizzard Entertainment’ın son oyunu World of Warcraft: Shadowlands, ilk gününde ulaştığı satış sayısıyla PC oyun tarihinde bir rekora imza attı.

23 Kasım'da World of Warcraft oyuncuları, sekizinci genişleme paketi Shadowlands'de Azeroth'un ahiretinin bilinmez köşelerine doğru yolculuğa çıktı. Bugünse Blizzard Entertainment, Shadowlands'in çıktığı gün dünya çapında 3,6 milyonun üstünde satış yapıldığını duyurdu. Böylece Shadowlands, tüm endüstrinin gelmiş geçmiş en hızlı satılan oyunu oldu.

Bir önceki endüstri rekortmeni ve diğer bir Blizzard oyunu olan Diablo III, çıkışının ilk gününde 3,5 milyonun üstünde satılmıştı. Bugünkü duyuruyla birlikte Shadowlands'in bu noktayı geride bıraktığı görülüyor ve aynı süre zarfı göz önünde bulundurulduğunda gelmiş geçmiş tüm PC oyunlarını geçtiği kesinleşti.

Oyuncular son on yıla kıyasla Azeroth'ta çok daha uzun zaman geçirdi. Ayrıca bu yıl oyuncuların oyunda geçirdiği toplam süre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

World of Warcraft: Shadowlands tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu oldu

Bugünden itibaren Shadowlands 1. Sezonu başlarken genişleme paketinin ilk baskını olan gotik Revendreth yapısı Nahria Kalesi'nin kapıları da hem Normal hem de Heroic modları için açılacak. Mythic Keystone zindanları da büyük zorluklara göğüs geren Azeroth kahramanlarına değerli ödüller sunacak.

Bu sezonun zindan etkisi kahramanların kendi başarılarını egolarının ortaya çıkardığı güçlüklerle sınayacak. Ayrıca genişleme paketinin ilk Dereceli PvP sezonunun başlamasıyla birlikte oyuncular Arena ve Savaş Meydanlarında becerilerini sergileme şansı bulacak.

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