World of Warcraft Shadowlands: Scourge'ün Azeroth istilası başladı

Sylvanas Windrunner'ın Liç Kral'ın Kontrol Miğferi'ni paramparça etmesinin ardından, lidersiz kalan Scourge, Azeroth'un dört bir yanına korku salmaya başladı. Şimdiyse Horde ve Alliance'ın kahramanları, yeni genişleme paketi öncesi etkinliğinde bu tehdidin karşısına çıkacak. Etkinlik, şu andan 23 Kasım tarihindeki Shadowlands çıkışına kadar devrede.

Bu iki bölümlük Scourge etkinliği, geçen ay getirilen genişleme paketi öncesi güncellemesine dahil. Güncellemeyle gelen diğer içeriklerse şöyle:

Yenilenen seviye atlama deneyimi oyuncuları yeni seviye sınırı olan 50'ye taşıyor. Bu seviye sınırıShadowlands'in çıkışının ardından 60'a yükselecek.



WoW'un epik bir macerayla tamamen güncellenen yeni oyuncu deneyimi Exile's Reach, yeni ve oyuna dönen oyuncuları temel oyun mekanikleriyle tanıştırıyor.



Yüzlerce yeni karakter kişiselleştirme seçeneği.



Yeni seviye sınırlarının desteklenmesi için eşya ve nitelik ayarlamaları.



