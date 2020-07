World of Warcraft Shadowlands nasıl olacak? Geliştirici notları yayınlandı

World of Warcraft: Shadowlands, önümüzdeki hafta resmi olarak beta sürecine girecek ve daha fazla oyuncu oyunun dünyasına katılmış olacak. Ayrıca betanın çıkışıyla birlikte gelecek yeni davet dalgası da söz konusu...



Şu ana kadar alfa testi aşamasında oyunculardan gelen yorumlar, Shadowlands'in geliştirme süreci üstünde çok büyük bir etkiye sahip oldu ve oyuncu raporları sayesinde 1.600'ün üstünde hatanın tespit edilmesi sağlandı. Ayrıca oyuncu geri bildirimleri kayda değer tasarım ve sınıf dengesi değişikliklerine yol açtı ve bazı önemli kararların şekillendirilmesine yardımcı oldu. Genişleme paketiyle birlikte gelecek sürekli değişen zindan deneyimi Torghast'a girişte süre sınırlamalarının ve anahtarların kaldırılması da bu değişiklikler arasındaydı.



Bir Ahit Seçmek

Ahitler (Covenant), Shadowlands hikâyesi ve oynanış deneyimi üstünde çok önemli bir role sahip ve oyuncular en üst seviyeye ulaştığında daha da anlamlı bir hale geliyor. Hikâyede belli bir noktaya gelen ve 60. seviyeye ulaşan oyuncular, karakterleri için çok önemli olacak bir karar vermek için Oribos'a davet edilecek. Farklı seçimlerin sunacağı ödülleri gözden geçirmelerinin ve sınıf yeteneklerini denemelerinin ardından, yeminlerini edip seçtikleri ahdin mabedini eski görkemine kavuşturmak için yola koyulacaklar.

Ahit Güçleri ve Özellikleri

Her ahit, sağladığı yeteneklere ek olarak kendine has kozmetik içeriklere ve diğer lütuflara sahip. Ayrıca ahitlerin her birinde oyuncuların Ruh Bağı kurabileceği çeşitli karakterler bulunuyor. Bu ritüel sayesinde seçilen karakterin gücünün bir kısmına sahip olmanız mümkün. Her bir Ruh Bağı karakteri, aralarından seçim yapabileceğiniz farklı özellik ve yeteneklere sahip. Bunlara ek, oyunun çeşitli bölümlerinden elde edebileceğiniz ve özel güçler sunan Bağlantıları (Conduit) yerleştirebileceğiniz boş “yuvalar” bulunuyor. Ruh Bağları, ahit mabetleri içerisinden kolaylıkla değiştirilip yeniden düzenlenebiliyor.



Oyuncular, Shadowlands'deki maceraları sırasında kayıp ruhları geri getirip anima olarak bilinen kıymetli kaynağı topladıkça ahitlerine yönelik Şöhret (Renown) seviyeleri de yükselecek. Bu sayede aralarında kozmetik içerikler ve göevlendirme (mission) sisteminin devamı niteliğindeki Maceralarda (Adventure) kullanabilecekleri yoldaşlar gibi ödüller açılabilecek. Maceralar, temel WoW deneyimine daha benzer çatışma ve grup oluşturma dinamikleri taşıyacak ve Shadowlands'in çıkışının ardından hem oyun içinden hem de yardımcı uygulama üstünden erişilebilir olacak.

Anima toplamak aynı zamanda oyuncuların seçtikleri ahdin mabedini eski ihtişamına kavuşturmasına yardımcı olacak. Her bir mabet, onarılmayı ve geliştirilmeyi bekleyen dört bölüme sahip ve oyuncular bunlar arasında seçim yapabilecek. Bunlar arasında seyahat ağları ve yoldaşlarınızı Maceralara göndermenize olanak tanıyacak gözcü haritaları gibi şeyleri size sunan noktalar bulunuyor. Her bir mabet kendi Anima Taşıyıcısı'na sahip. Bu da haritanın üstündeki önemli noktaları etkinleştirerek nadir düşmanların, hazinelerin, görevlerin ve diğer özelliklerin açılmasına yardımcı oluyor.

Ahitler ayrıca kendilerine has özelliklere sahip. Bu özellikler:

-Necrolord'ların Garabet Fabrikası, oyuncuların Shadowlands boyunca kurtardıkları ruhlara dehşet verici bedenler inşa etmesine olanak sağlıyor.

-Kyrian'ların Yükseliş Yolu, oyunculara Ruh Bağlarını kontrol etme imkânı sağlıyor ve bazı çatışma görevleri sunuyor.

-Venthyr'lerin Köz Sarayı'nda oyuncular, Revendreth'in zor beğenen aristokratlarını eğlendirmeleri için göreve çağrılıyor.

-Kraliçenin Serası'ysa, Night Fae'lerin yeniden doğmayı bekleyen ruhlarla ilgilendiği, bahçeye benzer bir alan.

Son olarak, en üst seviyeye ulaşan oyuncular özel ahit görevleriyle ahitlerinin hikâyesine devam edebilecek. Bu görevler, yeni Ruh Bağı karakterleri gibi heyecan verici ödüllere sahip olacak.



Maw'a Giriş Yap

Betanın başlamasının ardından en üst seviyeye ulaşan oyuncular, tehlikeli ve sandbox tarzı bir bölge olan ve oyuncuların Shadowlands'e ilk kez adım attığı yer konumundaki Maw'a dönmek için daha fazla fırsata kavuşacak. Oyuncular ayrıca yolculukları esnasında Maw'un dehşet verici coğrafyasında rastlayacakları nadir dostlardan biri olan Ve’nari the Broker'la güçlerini birleştirme şansı yakalayacak. Ve’nari, hem buradaki dehşetlere hem de Torghast'ta onları bekleyen zorluklara karşı oyuncuları hazırlayacak.

Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü İçeriği

Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü, dijital Epik Sürüm'deki Meftun Ebedi Ejder bineği ve Anima Ejderciği yoldaşı gibi dijital içeriklerin yanı sıra Icecrown'un tepesinde yükselen parçalanmış gökyüzünün resmedildiği bir fare altlığı, sert kapaklı bir sanat kitabı, dijital müzik albümü ve oyuncuların ahitlerini gururla sergilemesine olanak tanıyan dört rozetle birlikte gelecek.



Yakında Betada

Beta ilerledikçe oyuncular da Shadowlands'in pek çok önemli özelliğini test etme fırsatı bulacak.