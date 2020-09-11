World of Warcraft: Shadowlands için yeni video yayında

Blizzard'ın yayınladığı bu yeni kısa videoda World of Warcraft: Shadowlands için çok önemli bir kaynak olan animanın azalması nedeniyle bir zamanlar huzur dolu bir diyar olan Ardenweald'ın yavaş yavaş çürümesine ve burayı korumak için verilmesi gereken zor kararlara tanık oluyoruz.

Öteki Dünyalar, genişleme paketinin yeni bölgeleri üstünde hâkimiyet kuran ahitlere göz atma fırsatı sunan dört bölümlük bir dizi. World of Warcraft'ın en yeni genişleme paketi olan Shadowlands 27 Ekim tarihinde çıkıyor.

Tüm Afterlives video öykülerini Blizzard Türkiye YouTube kanalı üstünden izlenebiliyor.



