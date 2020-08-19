World of Warcraft: Shadowlands için sürücüler hazır hale geldi

NVIDIA, yakın dönemde, uzun soluklu MMORPG’lerden biri olan World of Warcraft beta sunucusuna DXR Işın İzlemeli gölgelendirmeleri de dahil etmeye hazırlanıyor. Yeni sürücüler aynı zamanda A Total War Saga: TROY, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ve daha fazlası için de en iyi deneyimi sunarken, G-SYNC uyumlu ekranlar listesine 8 yeni model daha ekliyor. Bu sayede uyumlu ekranlar listesinde toplam sayı 110’a ulaşıyor. Kısa süre için de yeni bir NVIDIA Studio Sürücüsü de tasarımcıların kullanımına sunulacak.

Işın İzleme Desteği Alan Diğer Önemli Yapımlar

Tüm zamanların en uzun soluklu MMORPG’lerinden biri olan World of Warcraft’a Işın İzlemeli gölgelerin eklenmesiyle beta oyuncuları, görüntü kalitesini ücretsiz olarak yükseltmiş oluyor.

Işın İzleme teknolojisi desteği alan oyunlar ve teknolojinin bugüne kadar kat ettiği yol:

• En popüler oyunlardan birinin beta sürümünde Işın İzleme desteği - Minecraft

• Oyun dünyasının gişe rekorları kıran en büyük yapımlarından birinde Işın İzleme desteği - Call of Duty: Modern Warfare

• Oyuncuların en çok merakla beklediği başka bir yapıma geleceği duyurulan ve demosu gösterilen Işın İzleme efektleri - Cyberpunk 2077

• Ve şimdi de tüm zamanların en uzun soluklu MMORPG'lerinden birinde Işın İzleme teknolojisi test aşamasında - World of Warcraft

Işın İzleme, kesinlikle oyun geliştiricileri daha da ileri taşıyacak bir teknoloji olma özelliğini koruyor.

Sekiz Yeni G-SYNC Uyumlu Ekran

G-SYNC ekosistemini daha da ileriye taşıyan “G-SYNC Uyumlu” programı, süreklilik sağlayabilmeyi ve başarılı seviyede bir değişken yenileme hızı (VRR) deneyimini hangi monitörlerin sağlayabileceği konusunda kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Henüz onaylanarak programa dahil olan Acer XB273U GX, VG272 LV, XV272 LV, CP5271U V, X34 GS modellerinin yanı sıra Asus PG329, IO Data GC252UXm ve Lenovo Y25-25 gibi monitörler, eşsiz bir oyun deneyimi arayan oyunculara daha fazla seçenek sunuyor.

G-SYNC Uyumluluk programı kapsamında NVIDIA, AdaptiveSync protokolünü destekleyen monitörlerdeki deneyimi doğrulamak için monitörün orijinal ekipman üreticisiyle (OEM) birlikte çalışıyor. Başarılı olanlar “G-SYNC Uyumlu” olarak adlandırılıyor.









