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Teknoloji
Haber Giriş: 02.10.2020 - 05:57 | Son Güncelleme:

World of Warcraft Shadowlands çıkış tarihi ertelendi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
World of Warcraft Shadowlands çıkış tarihi ertelendi
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Blizzard'ın Ekim ayının son haftasında dağıtmayı planladığı World of Warcraft'ın (WoW) yeni genişleme paketi Shadowlands için sürpriz bir erteleme kararı çıktı. WoW'dan yapılan açıklamada oyunculardan aldıkları geri bildirim doğrultusunda oyunun gelecek sene çıkmasına karar verdikleri duyuruldu.

Blizzard'ın en yeni WoW genişleme paketi olan Shadowlands için kötü haber geldi. Oyuncuların uzun süredir merakla beklediği oyun, planlanan takvimde satışa sunulmayacak. Ekim ayının son haftası oyuncuların erişimine açılması planlanan oyunun ertelenmesi kararı ise WoW'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla öğrenildi. 

Ekibin başındaki isim olan John High imzalı açıklamada bir süredir Beta yani test sürecinde olan oyunun hazır olmadığına vurgu yapıldı. Takvimi değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten High, beta sürecinde oyunu deneyimleyenlerin geri dönüşlerini dikkate aldıklarını ve kusursuz bir oyun çıkarabilmek için oyunun erteleneceğini duyurdu. 



Oyunu daha önceden ön sipariş yoluyla satın alanlar için bir değişiklik ise olmayacak ve oyun aktif hale geldiğinde oyunu deneyimleyebilecekler. 

World of Warcraft Shadowlands'in 2021 yılında ne zaman satışa sunulacağı ise paylaşılmadı. 

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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