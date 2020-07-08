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Haber Giriş: 08.07.2020 - 08:31,Son Güncelleme:

World of Warcraft Mythic Dungeon International Global Finalleri başlıyor

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World of Warcraft Mythic Dungeon International Global Finalleri başlıyor
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Dünyanın en iyi zindan yarışı oyuncuları, 300 bin dolarlık ödül havuzundan paylarını almak ve Dünya Şampiyonu unvanını elde etmek için World of Warcraft Mythic Dungeon International Global Finalleri'nde mücadele edecek.

Mythic Dungeon International (MDI) 10 Temmuz tarihinde başlayacak MDI Battle for Azeroth Küresel Finalleri'yle birlikte yeniden Warcraft'ın resmi YouTube sayfasında yayınlanacak. Dünyanın en iyi zindan yarışı oyuncularının 300 bin dolarlık ödül havuzundan paylarını almak ve Dünya Şampiyonu unvanını elde etmek için mücadele edeceği turnuvayı izlemek için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler burada!

Turnuva Formatı 

Altı hafta süren muhteşem bir MDI Cup maratonunun ardından, Amerika'nın en iyi dört takımının yanı sıra Avrupa ve Asya'nın en iyi dört takımı 10-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Küresel Finallerde kozlarını paylaşacak. Takımlar üç maç üstünden ikili eleme serilerinde mücadele ederek 12 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Büyük Finallere adlarını yazdırmaya çalışacak. Yayınlar her gün saat 20.00'da YouTube üstünden canlı izlenebilecek. 

Takımlar 

Amerika

Avrupa ve Asya

Golden Guardians

Wunderbar

Ethical

Perplexed

Complexity Limit

Deplete from Beyond

Goosy Bad

The Boys

 

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