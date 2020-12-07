World of Warcraft Classic'e yeni içerik güncellemesi

Argent Dawn ile Onurlu statüsüne erişen kahramanlar bu epik 40 oyunculu baskına erişim elde edebilecek. Naxxramas, Liç Kral'ın en güçlü hizmetkârlarına ve onların hain komutanı Kel'Thuzad'a ev sahipliği yapıyor.



2005 yılında oyuna gelen ve oyuncuların en çok vakit geçirmeyi sevdiği ve aynı zamanda en çok zorlandıkları Raid’lerden biri olan Naxxramas’da birbirinden zorlu 15 boss bulunuyor. Toplamda 5 Quarter’dan oluşan Raid’in son boss’u olan Kel’Thuzad ise şimdiden birçok guild tarafından öldürüldü.



