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Teknoloji
Haber Giriş: 07.12.2020 - 08:04 | Son Güncelleme:

World of Warcraft Classic'e yeni içerik güncellemesi

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World of Warcraft Classic'e yeni içerik güncellemesi
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World of Warcraft Classic'in en yeni içerik güncellemesi Ölüler Şehri'nin Gölgesi aktif hale geldi.

Argent Dawn ile Onurlu statüsüne erişen kahramanlar bu epik 40 oyunculu baskına erişim elde edebilecek. Naxxramas, Liç Kral'ın en güçlü hizmetkârlarına ve onların hain komutanı Kel'Thuzad'a ev sahipliği yapıyor.

2005 yılında oyuna gelen ve oyuncuların en çok vakit geçirmeyi sevdiği ve aynı zamanda en çok zorlandıkları Raid’lerden biri olan Naxxramas’da birbirinden zorlu 15 boss bulunuyor. Toplamda 5 Quarter’dan oluşan Raid’in son boss’u olan Kel’Thuzad ise şimdiden birçok guild tarafından öldürüldü.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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