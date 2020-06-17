World of Warcraft Classic Summer Bowl başlıyor

Turnuva kayıtları Avrupalı oyuncular için 18 Haziran Perşembe saat 20.00'a ve Amerikalı oyuncular için 25 Haziran Perşembe saat 20.00'a kadar açık olacak. WoW Classic'te 60. seviye bir karaktere sahip olan ve katılım koşullarını sağlayan oyuncular, Kuzey Amerika ve Avrupa için ayrı ayrı oluşturulmuş 4000 dolar değerindeki ödül havuzundan payını almak için mücadele edecek. Bu ödül havuzları, bölge finallerindeki en iyi iki takım arasında paylaştırılacak.



Katılım koşulları ve kuralları okumak ve takımınızı kayıt ettirmek istiyorsanız Kuzey Amerika için bu adresi, Avrupa içinse bu adresi ziyaret edebilirsiniz.



Ayrıca Blizzard, Türk oyuncuları da es geçmiyor. World of Warcraft esporu için mihenk taşı niteliğindeki bu turnuva ülkemizde de AkfonTV'nin Twitch kanalı (twitch.tv/akfon) üzerinden Türkçe olarak takip edilebilecek.