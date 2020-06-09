World of Warcraft Classic eSporu başlıyor!

Turnuva iki bölgeye ayrılacak: Kuzey Amerika ve Avrupa. Tüm karşılaşmalar mevcut WoW Classic sunucularında, yeni eklenen War Game özelliği kullanılarak gerçekleştirilecek. İşleyiş ise şöyle olacak:

10 kişilik takımlar kendi bölgeleri için kayıt olacak. WoW Classic sunucularında 60. seviye bir karakteri olan tüm oyuncular turnuvaya katılabilecek. Katılım koşullarını ve kayıtları incelemek istiyorsanız Kuzey Amerika için bu adresi, Avrupa içinse bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Turnuva her bir bölge için iki aşamaya ayrılacak: elemeler ve finaller. Elemelere katılım açık olacak.



Finallerse her bir bölgenin en iyi altı takımına ev sahipliği yapacak.



Takımlar, mevcut sunucularda War Game özelliğini kullanarak mücadele edecek. Bu özellik, oyuncuların bölgelerindeki diğer takımlarla savaş meydanlarında karşılaşmasını sağlıyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi altı takımını her bir bölgede ayrı olmak üzere 4000'er dolar değerindeki ödül havuzlarının yanı sıra WoW Classic Summer Bowl kazananı olarak ün yapma fırsatı bekleyecek.

Kuralların tamamı hakkında ayrıntılı bilgileri Kuzey Amerika ve Avrupa kayıt sayfalarında bulabilirsiniz.