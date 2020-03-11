“World Drone Cup” Londra’da En İyi Spor Etkinliği seçildi

Tüm dünyada meraklıları için çok önemli bir etkinlik olan World Drone Cup’ta pilotlar özel olarak hazırlanan parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele ediyorlar. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı ve nefes kesen görüntülere sahne olacak World Drone Cup bu yıl yine TEKNOFEST kapsamında 24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Havalimanında gerçekleştirilecek. Dünya Kupası öncesinde düzenlenecek ve Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinde yapılacak Türkiye Drone Şampiyonasında dereceye giren pilotlar da World Drone Cup’ta ülkemizi temsil edecekler. Türkiye Drone Şampiyonasının ilk etabı 9-10 Nisan’da Şanlıurfa’da, finali ise 22-23 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmaları da bu yıl 23 farklı kategoride düzenlenecek. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları için başvurular 15 Mart’a kadar yapılabilecek.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyen, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları da 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak.