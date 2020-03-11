WordPress zirvesi WPFest 2020 sona erdi

WPFest2020’de konuşuldu. 14 konuşmacı ve 9 oturum boyunca WordPress’in tartışıldığı etkinlik sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi. Açılış konuşmasını Natro Genel Müdürü Nedim Mitrani’nin yaptığı WPFest 2020’de WordPress konusunda en çok izlenen online eğitimeni ve WordPress Okulu’nun kurucusu Fikret Tozak, WordPress Ekosistemi ile Gelir Modelleri Oluşturmak konusunda önemli bilgiler paylaştı. GroupM Data ve Teknoloji Direktörü Aykut Aslantaş SEO ve SEM ile Trafik Artırmak sunumunda katılımcılara websitelerin arama motorlarında nasıl üst sıralara yükseleceğinin ipuçları verdi.

Natro Segment Pazarlama Müdürü Melih Andıç gerçekleştiridiği sunumda; 76,5 Milyon web sitesinin Wordpress kullandığına ve bu rakama her gün 50 bin yeni web sitesinin eklendiğine vurgu yaprak, şirketin WordPress odağında geliştirdiği barındırma ürünü JetPress’i tanıttı. Invictus Europe Kurucu Ortağı Mehmet İnce’nin Güvenli bir WordPress için İpuçları sunumu katılımcıların merakla beklediği konulardan biri olan güvenlik konusuna ışık tuttu.

Türkiye’de WordPress sitelerinden Nefis Yemek Tarifleri sitesinin kurucu ortağı Hüseyin Berberoğlu’nun optimizasyon ve performans konusunda yaptığı sunum yaptı. Türkiye’nin ilk WordPress bloglarından yakuter.com’un sahibi ve ICS Defence Yazılım Geliştirme Takım Lideri Erhan Yakut’un WordPress konusunda pratik bilgiler paylaştı.

En popüler teknoloji sitelerinden shiftdelete.net’in WordPress’e dönüşümünü kurucusu Hakkı Alkan’dan dinleyen katılımcıları, etkinliğin son oturumunda E-ticaret denilince akla ilk gelen şirketlerden BKM Express’in Ürün Yönetimi Direktörü Antar Turgay’ın Dijital Cüzdan sunumu karşıladı.

Panelde Ünlü Bloggerların Başarı Hikayeleri Konuşuldu

Bloomberg Businesswek Teknoloji Yazarı Atıf Ünaldı Moderatörlüğünde gerçekleşen panel büyük ilgi gördü. WordPress blogları ile başarıyı yakalayan ünlü bloggerlar panelde tecrübelerini paylaştı. Panelistler arasında moda dünyasında blog yazarlığının meslek haline dönüşmesine öncülük eden ve Styleboom’un kurucusu Burçin Akgün Ünaldı ve en ünlü seyahat bloglarından yoldaolmak.com’un kurucusu Kemal Kaya yer aldı. Panelde ayrıca fundalina.com’un kurucusu ve Fintech Yazı İşleri Müdürü Funda Güleç Yalçın, Listelist’in kurucusu Volkan Kırtok ve Teknoblog’un kurucusu Sabri Küstür WordPress konusunda deneyimlerini anlattılar.