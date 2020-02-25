WordPress web sitelerinin güvenliğini sağlamaya yönelik 5 ipucu

GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Siber saldırılar artmaya devam ediyor ve büyük küçük fark etmeksizin her ölçekten web sitesi bu saldırılara maruz kalabilir. Bazı WordPress web sitesi sahipleri, web sitelerinin saldırıya uğramak için fazla küçük olduğunu düşünüyor ama durum böyle olmayabilir. Her web sitesi sahibi web sitelerinin ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için bazı basit ama etkili adımlar atmalı.”

GoDaddy’nin WordPress web sitelerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak paylaştığı beş ipucu şöyle:

Hâlihazırda güvenlik önlemleri alan bir hosting sağlayıcısı seçin



Diğer web siteleri gibi WordPress web siteleri de bir sunucu üzerinde barındırılıyor ve WordPress web siteniz için hosting platformu seçerken güvenli bir platform sunan sağlayıcıları tercih etmeniz önem taşıyor. Düzgün bir şekilde koruma altına alınan sunucular WordPress siteleri üzerindeki en sık görülen atakların engellenmesine yardımcı olabilir.

Güçlü şifreler kullanın



Hacker’lara karşı alabileceğiniz en temel önlemlerden biri güçlü şifreler kullanmak. WordPress admin hesabınıza ek olarak web hosting hesabınızın kontrol paneli, FTP hesaplarınız, MySQL veri tabanı ve e-posta hesaplarınız için de özgün ve güçlü şifreler seçtiğinizden emin olun. Seçtiğiniz şifrelerin en az on karakterden oluşmasına ve hem harf hem de rakam içermesine dikkat edin. Şifrelerinizi güvenli bir şekilde saklamak ve şifrelemek için Password Manager aracını kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Eklentilerinizi güncelleyin



WordPress eklentilerini yüklerken ve aktif hale getirirken üreticilerin güvenilir üçüncü taraflar olduğundan emin olun. Bunu eklentinin puanını, kaç kez indirildiğini ve kullanıcı yorumlarını inceleyerek yapabilirsiniz. Kaynağın güvenli olduğundan emin değilseniz çok fazla eklenti yüklememeniz iyi olabilir. Aynı zamanda eklentilerinizi güncel tutmanız da önem taşıyor. WordPress, güvenliğe önem veriyor ve herhangi bir zafiyet tespit ettiğinde yazılımlarını bu doğrultuda güncelliyor. Eklentilerinizi güncel tuttuğunuz zaman web sitenizde en son, en güvenli sürümlerini kullandığınızdan emin olabilirsiniz.

Web sitenizi yedekleyin



Eğer hosting planınıza otomatik yedekleme dâhil değilse web sitenizi manuel bir şekilde yedeklemeniz önemli. Online dünyada sunucular çökebiliyor, kötü amaçlı yazılımlar zarar verebiliyor

Kötü amaçlı yazılımlara karşı tetikte olun



Web sitenizin güvenli olduğundan emin olmak için kötü amaçlı yazılımları gözlemlemek de önemli. Web sitenizin saldırıya uğraması durumunda bu tür güvenlik çözümleri, aynı zamanda otomatik, günlük kötü amaçlı yazılım taraması da sunuyor.

GoDaddy aynı zamanda web sitesi sahiplerine Google Chrome’un SSL Sertifikasına sahip olmayan web sitelerini “Güvenli Değil” olarak işaretlediğini hatırlattı. Şirket, web sitesi sahiplerinin otomatik olarak ziyaretçinin tarayıcısı ile güvenli, şifreli bir bağlantı oluşturan bir SSL Sertifikası edinmeyi de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti. Bu sayede bağlantı oluşturulduğunda ziyaretçilerinizin tarayıcı çubuğunda web sitenizin güvenli olduğunu gösteren bir asma kilit simgesi ve https öneki görünüyor.