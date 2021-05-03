Wordpress Nedir Ve Ne İşe Yarar? Wordpress Kurulumu Ve Kullanımı Hakkında Bilgi

WordPress; kullanımı ve kurulumu oldukça kolay, pek çok beklentiyi karşılayan ve sürekli şekilde geliştirilen bir yazılımdır. Sürekli bir şekilde geliştiriliyor olması, zengin eklenti içeriklerine sahip olmasıyla beraber doğru kullanıldığı zaman arama motoru optimizasyonu tarafından da oldukça kuvvetli bir sistemdir.

Wordpress Nedir?

Wordpress; dendiği zaman açık kaynaklı kodu bulunan yazılımın varlığını belirtmek kesin olacaktır. Bununla beraber ücretsiz bir şekilde bütün kodlara erişerek, arzu edildiği gibi şekil yapılabilir. Bu özellikler ile Wordpress eklentisiyle ideal fonksiyonlu şekiller üretilmektedir. Bununla beraber Wordpress ile alakalı hiçbir kodlama bilgisi olmadan benzersiz işler çıkarılabilir.

Wordpress; İnternette iken kişiye pek çok özgürlüğü sunar. Bütün gereksinimi karşılayan eklentiler; site içerisinde SEO sistemleri ayarları yapılıp, güvenliği geliştirilecek kadar oldukça geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Wordpress'te her sene gönüllüler tarafından geliştirilmektedir.

Wordpress Ne İşe Yarar?

WordPress sistemi sayesinde; haber sitesi, blog sitesi, e- ticaret sitesi, kurumsal şirket sitesi, bağış sitesi, pazaryeri sitesi, oyun sitesi, forum sitesi, sosyal medya benzerindeki pek çok site geliştirilmektedir. Wordpress'in bünyesinde bulundurduğu eklenti ve tema kısımları ile pek çok özelliklere de ulaşılmaktadır.

Wordpress Kurulumu

Wordpress kurulumu; otomatik ve manuel şeklinde ayarlanabilir. Bu kurulumlar ise aşağıdaki gibi ayarlanacaktır;

- Wordpress'i otomatik şeklinde kurmak için yapılması gerekenler;

* Wordpress'i kurulum, site görünüşü ve yönetim paneli şeklinde Türkçe olarak kullanmak isteniyorsa Wordpress'in son sürümü ve Türkçe paketini indirmek gerekir. Wordpress.org adresinden İngilizce olarak da indirmek mümkündür.

* Sıkıştırılmış olan paket Winzip ya da Winrar çeşidi programla açılması gerekir.

* Dosyanın içeriği; sunucuya yüklenerek, tarayıcının adres satırına site adı girilmelidir.

* Kurulum ise otomatik şekilde başlayacaktır. Ekranda yer alan yönergeleri izleyip kurulum tamamlanabilir.

- Wordpress'i elle kurmak için ise yapılması gerekenler;

- Üst bölümde belirtilen Türkçe paket, otomatik şekilde kurulamadıysa ya da İngilizce paket kurmak isteniyorsa elle kurulum yapılabilir.

- Wordpress'i kurup, site görünüşü ve yönetim paneli şeklinde Türkçe kullanmak isteniyorsa, Wordpress'in son sürüm ve Türkçe paketi indirilmelidir. İngilizce kullanım adına WordPress.org adresi ziyaret edilmelidir.

* Sıkıştırılan paket Winzip ya da Winrar çeşidindeki bir program ile açılmalıdır.



* wp-config-sample.php dosyası basit bir yazı işlemcisi ile açılmalıdır.

* Ardından define(‘DB_NAME’, ‘veritabanı adı’) kısmına veritabanı ismi yazılmalıdır.

* define(‘DB_USER’, ‘kullanıcı adı’); kısmına veritabanına bağlanmak adına kullanılacak kullanıcı ismi yazılmalıdır.

* define(‘DB_PASSWORD’, ‘sifre’); kısmına veritabanına bağlanmak adına kullanılacak şifre yazılmalıdır.

* define(‘DB_HOST’, ‘localhost’); burası ise genel olarak localhost şeklinde bırakılmalıdır. Bir problem çıkması halinde hosting firması ile görülmesi gerekir. Yukarıdaki bölümde gereken farklılıklar yapılmalıdır.

*wp-config-sample.php dosyasının ismi wp-config.php biçimde değiştirildikten sonra dosyalar sunucuya yüklenmelidir.

Tarayıcının adres çubuğu kımsına {www.siteadresi.com}/wordpress/wp-admin/install.php yazarak, yönlendirmeler takip edilmeli ve bitirilmelidir.

Wordpress Kullanımı Hakkında Bilgi

WordPress’in kişinin kendi olanakları ile kullanılması adına ilk önce bir hosting ve bir domain adresi satın alınması gerekir. Hosting ve domain satın alırken daha önceden bahsedildiği üzere, wordpress kurulumunun otomatik şekilde yapılacak bir hosting hizmeti satın alınabilir. Wordpres kullanmaya başlarken bilinmesi gereken en mühim ayrıntı; wordpress.org ve wordpress.com hizmetlerinin arasında bulunan farkın kavranmasıdır. Bu şekilde Wordpress'in tüm hizmetlerinden faydalanmak mümkündür. Wordpress kurulumu ve kullanımı hakkında daha detaylı bilgi ise Wordpress'in kendi sitesinden öğrenilebilir.