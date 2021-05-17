Word'de tümünü seç işlemi nasıl yapılır? Word tümünü seçme kısayolu

Microsoft Office Word uygulamasında çok uzun yazılar da yazılabilmektedir. Bu çok uzun yazıların toplu olarak düzenlenmesi gerektiği durumlar da olmaktadır. Örneğin çok karaktere sahip bir yazının farklı bir yere aktarılması gerekebilir. Bu durumda aynı yazıyı tekrar yazmak çok zor olabilmektedir. Bu yüzden de Microsoft Office Word uygulaması pratik olarak bunu yapabilir.

Microsoft Office Word Uygulamasında Tümünü Seç İşlemi Nasıl Yapılır?

Microsoft Office Word uygulamasında üst tarafta düzenle seçeneği yer almaktadır. Buradaki düzenle seçeneğe genelde yazı ile alakalı her şeyi düzeltir. Buradan yazınını tümünü seçme işlemi kolay olarak yapılabilir.

Bir diğer yöntem de fare ile yapılmaktadır. Fare ile Microsoft Office Word uygulamasındaki yazının tümünü seçmek için yapılması gerekenler şunlardır:

l Farenin sol tıkı ile seçilecek yazının tamamını kapsamak

l Yazının üstüne sağ tıklayıp seç seçeneğine basmak

Microsoft Office Word Uygulaması Tümünü Seç İşleminin Kısa Yolu Nedir?

Tümünü seçme işleminde kısa yol tuşları CTRL ve A'dır. İlk önce CTRL ve daha sonra A tuşuna basmak hepsini seçmeye yeter. Tabi ki de bu seçenek tüm sayfadaki yazıyı seçer.