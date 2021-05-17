Word'de sayfa nasıl silinir? Word sayfa silme işlemi

Word'de sayfa silme işleminin birçok yöntemi bulunuyor.

Word'de Sayfa Nasıl Silinir?

Microsoft Word programında kullanıcılar bazı işlemleri yapamayabiliyor. Ufak bir araştırmayla Word programına daha fazla hakim olunabilir. Word'ün bilmeyen çok fazla kısa yolu ve özelliği bulunuyor. Word kullanmak kullanıcılara göre yazının daha hızlı ve kaliteli yazılmasını sağlıyor. Zaman kaybettirmemek adına birçok konuda otomatik düzenlemeler gerçekleştiriyor.

Word programında sayfa silme işlemi yapmak isteyen kişiler nasıl yapacağı konusunda bazen bilgi sahibi değiller. Bu işlem aslında kolay bir şekilde yapılabiliyor. Word'de sayfa nasıl silinir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz;

l Silinmek istenen sayfa bulunur.

l Bulunan sayfa üzerinde CTRL + G tuşlarına basılır.

l Gelen ekranda yer alan sayfa numarası girin boşluğuna \page yazılır.

l Daha sonra enter tuşuna basılır.

l Bir sayfanın seçilmiş olduğundan emin olunduğunda, klavyede yer alan delete tuşunu basılır.

Bu işlemler doğru bir şekilde yapıldığında istenilen sayfalar kolaylıkla silinebiliyor. Siz de Word dokümanlarınızda herhangi bir sayfa silmek istiyorsanız bu işlemleri yaparak, sayfa silebilirsiniz. Sayfa silme işlemleri Word programında bulunan bir özelliktir. Bu özellik dışında kolaylık sağlayan çok fazla işlem bulunuyor.

Word Sayfa Silme İşlemi

Word programını kullanıcılara sunduğu kolaylıklar arasında sayfa silme işlemi bulunuyor. Bu işlemle istenilen herhangi bir sayfanın silinmesi mümkündür. Bu tür işlemlerin yapılabilmesi için bazı kısa yollar bulunuyor. Kullanıcıların bu kısa yolları kullanarak istediği işlemleri kolaylıkla yapabiliyor. Sayfa silme işlemi kolayca yapılan ve tüm kullanıcıların gerek gördüğünde kullanabildiği bir özelliktir.