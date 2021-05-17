Word'de paragrafı girintili yapma nasıl yapılır? Word paragraf girintisi ekleme ve ayarlama

Word'de paragrafı girintili yapmak için bazı yöntemler bulunuyor.

Word'de Paragrafı Girintili Yapma Nasıl Yapılır?

Microsoft Word'de yazım işlemleri için kullanılan birçok özellik bulunuyor. Bu özellikler otomatik sistem dahilinde çalışıyor. Yazı içerisinde maneul olarak yapılan değişimler veya düzenlemeler kullanıcılara zaman kaybettiriyor. Fakat Word bu konuda tüm düzenlemeleri kolay hale getirerek, farklı bir sistem sunuyor. Kullanıcılar bu özellikleri kolay bir şekilde kullanarak, istediği şekilde düzenleme yapabiliyor.

Word'de paragrafların girintili yapılma işlemi bazı yöntemlerle yapılabiliyor. Herkesin merak ettiği bu özellik şu şekilde yapılıyor;

l İlk olarak ayarlama yapılacak olan metin seçilir.

l Giriş sekmesinden, paragraf iletişim kutusu başlatıcısı seçilir.

l Girintiler ve aralıklar sekmesi seçilir.

l Ayarlarınızı seçerek tamam'a basılır.

Paragrafı girintili yapmak isteyen kullanıcılar bu yolu izleyerek, istediği şekilde kullanım yapabilir. Son derece basit olan bu ayarlamayla paragraflarınızı düzenleyebilirsiniz. Her kolaylığı düşünen Microsoft, en iyi kısa yolları sunarak kullanıcıların hızlı bir şekilde belge oluşturmasına olanak sağlıyor.

Word Paragraf Girintisi Ekleme Ve Ayarlama

Word doyasında hazırlanan yazılarda, her yazıda olduğu gibi paragraflar bulunuyor. Kullanıcılar bu paragrafların girintisini Word üzerinden ayarlama yapabilir. Word bu imkanları sağlayarak, yazılarda istenilen görüntüyü oluşturmayı sağlıyor.

Kullanıcılar bu özellikleri kullanarak, yazılarını istediği görüntüye ulaştırabiliyor. Profesyonel bir sistem kullanılarak, yazı işlemleri için farklı ve kolaylaştırıcı özellikler bulunuyor. Basit bir şekilde kullanılarak, yazıların düzenlemesi hızlı bir şekilde yapılabiliyor.