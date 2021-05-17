Word'de ileri alma işlemi nasıl yapılır? Word ileri alma kısayolu

Word, genel olarak yazı yazmak için kullanılan bir kelime işlem programıdır. Kitap, mektup ve her türlü yazı içeren belgeleri Microsoft Word yardımı ile hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda önceden hazırlanmış belgeleri de açmanız için idealdir.

Word'de İleri Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Word programı içerisinde kullanabileceğiniz oldukça fazla özellik bulunmaktadır. İleri alma işlemi de bunlardan sadece birisidir. Word kullanırken bir sonraki işleme geçiş yapmak için klavyeniz üzerinden ' ctrl + y ' tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Böylelikle Word kullanırken ileri alma işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. İleri alma işlemi ve geri alma işlemi en sık kullanılan işlemler arasında yer almaktadır.

Word İleri Alma Kısayolu

Word kullanırken size pratiklik sağlayacak durumlardan birisi de yapacağınız işlemleri klavye üzerinde bulunan kısayol tuşlarını kullanarak yapmak olacaktır. Word de en fazla ihtiyacınız olacak olan işlemlerin kısayol tuşlarını öğrenmenin sizin için son derece fazla faydası olacaktır.

Klavyeniz de bulunan ' ctrl + y ' kombinasyonu ile Word ileri alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda yaptığınız işlemi tekrar geri almak isterseniz klavyeniz üzerinden ' ctrl + z ' tuşlarına basmanız yeterli olacaktır.