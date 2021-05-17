Word'de iki sayfayı tek sayfa yapma nasıl yapılır?

Microsoft Office Word uygulamasında tek sayfa olması gereken bir yazı bazen fazla uzun olabilmektedir. İki sayfa olmasını istemeyen kullanıcıların yapması gereken birkaç yöntem vardır. Bu yöntemlerin bir tanesi Microsoft Office Word uygulamasında tarafından otomatik olarak yapılabilir. Diğerinde ise yazının boyutunu ve niteliğini değiştirmek gerekebilir.

Microsoft Office Word Uygulamasında İki Sayfayı Tek Yapma Nasıl Yapılır?

Microsoft Office Word uygulamasında tek sayfa için iki çeşit yöntem bilinir.

l Ana sayfayı ikiye bölme

l Yazı boyutunu ve niteliğini değiştirme

Ana sayfayı ikiye bölme işlemi kullanıcı seçimi doğrultusunda otomatik olarak yapılır. Bunun için ilk önce üst sekmedeki görünüm seçeneği seçilmelidir. Ardından da ana sayfa sekmesi çıkar. O da seçildikten sonra çıkan gezinti bölmesi sekmesinden tek sayfa ana sayfayı değiştire tıklanır. Sonra da tek olması istenin iki sayfa seçilmelidir. Daha sonra da tek bir ana sayfaya geçmek istediğinizi belirten bir kutucuk çıkar. Bu kutucuk tıklandıktan sonra da tamama basılır. Bu şekilde iki sayfa tek bir sayfa haline gelmiş olur. Bu işlem geri alınabilse de geri alınması bazı verilerin kaybolmasına yol açabilir.

Yazı Niteliğini Düşürerek İki Sayfayı Tek Sayfa Yapma

Microsoft Office Word uygulamasında iki sayfayı alt üst şekilde tek sayfa yapmak mümkündür. Bunun için yazı tipini değiştirmek bir seçenektir. Bazı yazı tipleri diğerlerinden daha az yer kaplar. Bunun dışında yazının puntosu da düşürülebilir. Bu sayede yazı daha az yer kaplar ve iki sayfa tek sayfa olur.