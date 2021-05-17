Word'de bir metni bulup değiştirme nasıl yapılır? Word bul ve değiştir kısayolu

Microsoft Word programı aslında pek çok kullanım kolaylığı sağlayan bir yazılımdır. Ancak insanlar bilmediği için nerdeyse bu programı eski teknoloji bir daktilo gibi kullanmaktadır. Zaman tasarrufu sağlayan pek çok kısa yol ve uygulama bilinmeden bu program çalıştırılmaktadır. Daktilo gibi kullanıldığında saatler alacak bir işlem aslında 20 saniyelik bir uygulamayla hemen yapılabilmektedir. Metni bulup değiştirme bunlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Word'de Bir Metni Bulup Değiştirme Nasıl Yapılır?

Programın üst kısmında bazı işlem başlıklarını belirten ikonlar bulunmaktadır. Bunlar giriş, ekle, sayfa düzeni, başvurular vb. olarak yer almaktadır. Mavi renkli dosya butonunun hemen yanında giriş butonu bulunmaktadır. Eğer bu buton tıklanmış değilse tıklamanız gerekmektedir. Tıklama yapılınca aşağısında bir dizi yeni butonlar çıkacaktır.

Sağ üst köşede dürbün ikonuyla bul butonunu göreceksiniz. Bu bul butonudur. Ona tıklayınca sol tarafta bir arama sekmesin çıkacaktır. O sekmeye aradığınız metni yazmanız durumunda o metinden kaç tane olduğunu öğrenebilmektesiniz. Ayrıca yan tarafta yer alan yazıda da nerelerde olduklarına ilişkin işaretlemeler göreceksiniz.

Bul butonunun hemen altında da a ve b harflerinden oluşan başka bir buton bulunmaktadır. Bu butonun adı ise değiştir butonudur. Buna tıklayınca bir tablo çıkacaktır. Burada aranan ve yeni değer şeklinde iki bölme bulunmaktadır. Değiştirmeniz gereken metni buraya yazacaksınız. Yeni değer bölmesine de değiştireceğiniz metnin yerini alacak metni yazacaksınız. Daha sonra tamama tıkladığınızda bütün değişikliklerin yapıldığını görebilirsiniz.

Word Bul ve Değiştir Kısayolu

Word programında pek çok kısayol bulunmaktadır. Bul ve değiştir için CTRL+H yaptığınız zaman bul ve değiştir ekranı karşınıza çıkacaktır. Bul kısmına değişecek metni değiştir kısmına da yerini alacak metni yazarak tamama tıkladığınız zaman işlem gerçekleşecektir.