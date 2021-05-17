Word sayfa numarası ekleme nasıl yapılır? Wordde sayfa numaralandırma ve sayfa numarası verme

Microsoft Word’ün kullanıcılarına sunduğu bu kolay özellik sayesinde özellikle bilimsel makaleler ve bitirme tezleri gibi çok sayfadan oluşan raporlar için hem zamandan hem de emekten tasarruf sağlayacaktır.

Microsoft Word’de, kolay bir şekilde sayfa numarası eklemek için izlenecek adımlar şu şekildedir:

l 1.Adım: Word programında sol üstte yazan “Ekle” menüsüne tıklayın.

l 2.Adım: Ekle menüsü açıldığında “Sayfa Numarası” sekmesine tıklayın.

l 3.Adım: Numaraları sayfanın neresine eklemek istediğinizi seçin.

l 4.Adım: Word sizin için istediğiniz konumu seçtikten sonra sayfaları 1,2,3… şeklinde sıralayacaktır.

l 5.Adım: İşlemi tamamlamak için “Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat” butonuna tıklayın.

1.Adım: Word programında sol üstte yazan “Ekle” menüsüne tıklayın.

Word belgelerine sayfa numarası eklemek için yapılması gereken ilk adım olarak “Ekle” menüsüne tıklamamız gerekiyor.

2.Adım: Ekle menüsü açıldığında “Sayfa Numarası” sekmesine tıklayın.

Sayfa Numarası sekmesine tıkladığımızda bizi istediğimiz sayfa numarası konumlarının ve şekillerinin içinde bulunduğu detaylı bir diyalog penceresi karşılayacak. Buradan pencereden istediğiniz numara stilini seçebilirsiniz.

3.Adım: Numaraları sayfanın neresine eklemek istediğinizi seçin.

Word bizlere Sayfa Numarası sekmesinde açılan diyalog penceresinde, sayfa numaralarının nerede konumlanmasını istiyorsanız sunulan seçeneklerden sayfanın alt ya da üst kısmında istenilen bir konumu seçebilirsiniz.

4.Adım: Word sizin için istediğiniz konumu seçtikten sonra sayfaları 1,2,3… şeklinde sıralayacaktır.

İstenilen numara tipi ve konumu seçtikten sonra el ile numaraların sırayla girilmesine gerek kalmadan Word sayfaları "1,2,3…" biçiminde numaralandıracaktır. Sayfa Numarası seçeneğinin altında yazan Sayfa Numaralarını Biçimlendir” seçeneğinden bu sıralamayı eğer isterseniz a, b, c… vb. biçimlerinde de değiştirebilirsiniz.

5.Adım: İşlemi tamamlamak için “Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat” butonuna tıklayın.

Tüm işlemler bittikten ve özelleştirmeler tamamlandıktan sonra “Üst Bilgi ve Alt Bilgiyi Kapat” için üst kısımda büyük kırmızı bir çarpı işareti olan butona tıklayarak Word’de sayfa numarası ekleme işleminiz tamamlamış olur.

Sayfa numaraları kullanıcının isteğine göre sayfanın herhangi bir yerine ve herhangi büyüklükte eklenebilir. Word’un sunduğu seçenekler doğrultusunda eğer sizde isterseniz italik rakamlar, Roma rakamları vb. biçimlerde sayfanın altına veya ortasına istenilen konumlarda numaralarınızı ekleyebilirsiniz.

Aynı zamanda Word sizin için sayfa numaralarının nerede bulunacağını elle ayarlamak istediğinizde bir çözüm sunuyor. Sayfa numaralarının ayarlandığı bölümde bulunan “Konum” seçeneğinden santimetre cinsinden ölçülerle sayıların sayfada tam olarak hangi konumda olmasını istiyorsanız buna göre ayarlayabilirsiniz.

Bütün bunların yanında Word’de ilk sayfanın kapak olduğu bir yazınız var ise ve kapak sayfasına bir numara eklemek istemiyorsanız sırasıyla şu adımları takip edin:

l 1.Adım: ” Ekle” menüsünden Sayfa Numarası sekmesini açın.

l 2.Adım: İstediğiniz sayfa numarası konumunu ve biçimini seçin.

l 3.Adım: “İlk Sayfada Farklı” seçeneğini işaretleyin.

l 4.Adım: İlk sayfada yer alan sayfa numarasını silin.

l 5.Adım: Sayfa Numarası sekmesinden “Sayfa Numaralarını Biçimlendir” seçeneğini işaretleyin.

l 6.Adım: “Sayfa numaralandırma” bölümünde başlangıç numarasını “1” olarak düzeltin ve işleminiz tamam.

Bu yapılan işlemler sayesinde numaralandırma ilk sayfayı es geçecek ve ikinci sayfadan itibaren devam edecektir.

Üst ve Alt Bilgi kısmından elle tek tek numara eklemek yerine, Word programının kolaylıkla sayfa numaraları oluşturduğu bu seçeneği ile sayfa sayısı çok olan belgeler için kurtarıcı görevi görmektedir.