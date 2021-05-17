Word satır aralığı nasıl ayarlanır? Word satır aralığı ayarlama ve düzenleme işlemi

Word satır aralığı, kısa süren işlemlerle kolay bir şekilde ayarlanabiliyor.

Word Satır Aralığı Nasıl Ayarlanır?

Word programında kullanıcıların en iyi şekilde kullanabilmesi için birçok ayar bulunuyor. Bu ayarlar kişiye özel olarak tercih edilebiliyor. Eğer sizde yazınızın daha güzel görünmesini sağlamak istiyorsanız bu ayarları göz atmanız gerekir. Word'de sunulan bu özelliklerin hepsi farklı bir şey ifade ediyor. İstenilen her konuda ayar bulunuyor. Bu ayarların hepsi herkes tarafından bilinmiyor.

Bilinmeyen özellikleri keşfederek Word uygulamasını daha kolay öğrenebilir ve kullanabilirsiniz. İşinize yarayacak olan bu özellikler arasında satır aralığı ayarlaması bulunuyor. Satır aralığının nasıl ayarlandığını bilmeyen birçok insan var. Bu ayar kolay bir şekilde kullanılarak düzenleme yapılabiliyor. Eğer satır aralarının çok geniş veya dar olduğunu düşünüyorsanız kolayca ayarlayarak istediğiniz duruma getirebilirsiniz.

Word satır aralığının ayarlanması için bazı aşamalar bulunuyor. Bazı aşamalardan birisi olan tüm yazının satır aralığını değiştirme işlemleri şu şekilde yapılıyor;

l Öncelikle bir düzenleme yapılacak olan Word dosyası açılır.

l Tasarım sekmesinden paragraf aralığı seçilir.

l Bir seçenek belirleyip ve belgenize tek tek ekleme yapmak için paragraf alanı yok seçeneğini seçin.

İkinci aşama olarak sadece belgenin istenilen noktalarında satış aralığı ayarlama işlemi bulunuyor. İstenilen bölümde şu adımları takip ederek satır aralığını ayarlayabilirsiniz;

l Giriş sekmesinden satı ve paragraf aralığı seçilir.

l Satır aralığı seçenekleri seçilerek, satın aralığı kutusunda bir seçenek belirtilir.

l Paragraf aralarındaki boşlukları ayarlamak için önce ve sonra kutucuğundan ayarlama yapın.

Word Satır Aralığı Ayarlama ve Düzenleme İşlemi

Word yazılarında satır aralarındaki boşlukların özel bir şekilde ayarlandığını birçok kullanıcı bilmiyor. Bu satır aralığı boşlukları yazıların daha özelleştirilmesini sağlıyor. Eğer yazılarınızın görünüşlerini değiştirmek ve kelimelerin daha net görünmesini istiyorsanız, bu özellikten kolayca faydalanabilirsiniz. Kolay bir şekilde istediğiniz boşluk ayarını yapabilirsiniz.

Word programında satı aralığı gibi bilinmeyen birçok özellik bulunuyor. Word tamamen kullanıcıların yazı üzerinde tüm yetkilere sahip olmasını sağlıyor. Yazılar tamamen kullanıcı tarafından yönetilerek istenilen görüntüye getirilebiliyor. Tüm bu özelliklerden kolayca faydalanarak, istediğiniz türde belge oluşturabilirsiniz. Son derece kolay olan bu özellikler, herkes tarafından kullanılabiliyor.