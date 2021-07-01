Word İndir - Android Ve İos İçin Ücretsiz Son Sürüm Belge Yazma, Düzenleme Ve Paylaşma Uygulaması

Word Microsoft şirketi tarafından üretilmiş olan bir programdır. Word programı telefonlar için de yer almaktadır. Dolayısıyla akıllı telefonunuzda ve tabletinizde Word uygulamasını indirerek her türlü belge yazım işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Word Nedir ve Ne İşe Yarar?

Word ilk kez 1983 senesinde yayınlanmış olan Microsoft tarafından yazılan ve geliştirilen bir sözcük işlemi programıdır. Word uygulamasının ana merkezi ABD'dir. Dünya'da en fazla kullanılan sözcük işlemi uygulamasıdır. Bu program ile birlikte her türlü belgeyi yazabilirsiniz. Belgelerinize filigran ekleyebilir, CV oluşturabilir ve tez dahi yazabilirsiniz. Yazı ile ilgili her türlü işlemi Word programı üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Word Nasıl İndirilir?

Word uygulamasını indirmek için uygulama marketine giriş sağlamış olmalısınız. Bu IOS da ve Android işletim sisteminde de bulunmaktadır. IOS için market uygulaması App Store iken Android için Google Play Store'dur. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o market uygulamasına giriş yaptıktan sonra Word diye aratarak çıkan ilk uygulamayı indirebilir ve bu şekilde sisteminize bu programı kurabilirsiniz.

Word IOS App Store İndirme Linki

IOS için indirme linki şu şekildedir;

" https://apps.apple.com/tr/app/microsoft-word/id586447913?l=tr "

Word Android Google Play Store İndirme Linki

Word Android için indirme linki aşağıda belirtilmiştir;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=tr&gl=US "

Word Nasıl Yüklenir?

Word uygulamasını indirmek ve yüklemek için indirme linklerini kullanabilirsiniz. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sisteminde market uygulamasında bir hesap açarak Word uygulamasını aratabilir ve o şekilde yükle seçeneğine tıklayarak da uygulamayı rahatlıkla indirebilirsiniz.

Word Nasıl Kullanılır?

Word uygulamasını kullanmak basittir. Ara yüzü ezberlemek ve ara yüze hakim olmak gerekir. Zaten uygulamanın da ara yüzü son derecede kolaydır. Mobilden uygulamaya giriş sağladıktan sonra yukarı da bir takım komutları göreceksiniz. Sol ortada bulunan yerlerden yazdığınız yazının yazı şeklini ve yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Yazı boyutu da yine bu noktadan ayarlanmaktadır. Yazacağınız yazının altı çizili olup olmayacağı kalın olup olmayacağı da yine bu noktada belli olmaktadır. Hemen sağ üstte bulunan ekle butonunda da yazdığınız yazıya resim ekleyebilir ya da şekil ekleyebilirsiniz. Bu şekilde daha etkili bir yazı ve görseller sunmuş olabilirsiniz.

Ekle butonunun yanında tasarım butonu yer almaktadır. Tasarım butonunu eğer sayfayı normal bir şekilde değil de standardın dışında görecekseniz kullanmanızı öneriyoruz. Tasarım'a geldikten sonra buradan doğrudan sayfanın tasarımını baştan aşağı değiştirebilirsiniz. Bunun için yer alan tasarımları inceleyebilir dilerseniz başka tasarımları da indirerek o şekilde oluşturabilirsiniz. Yukarı da yer alan sayfa düzenine de tıkladıktan sonra sayfanın düzenini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Word'un Özellikleri Neler? Word İncelemesi

- Belge yazmanızı sağlar ve yazdığınız yazının her türlü biçimlendirmeyi bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

- Yazacak olduğunuz yazınızın boyutunu ve rengini bu uygulama üzerinden ayarlayabilirsiniz.

- 1983 yılından beridir kullanılan bir uygulamadır.

- Microsoft tarafından geliştirilmiş olup merkezi ise ABD'dir.

- Ofis programları içerisinde yer almaktadır.

Word Nasıl Silinir?

Word uygulamasının üzerine geldikten sonra basılı tutarak bir kaldır seçeneği çıkacaktır. Kaldır seçeneğine tıkladıktan sonra Word uygulamasını kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz.