Word dosyası açılmıyor ne yapmalıyım? Açılmayan Word dosyalarını kurtarma yöntemleri

Word 2007'de ve daha yeni sürümlerde bozuk bir belgenin nasıl belirleneceği açıklanmaktadır. Ek olarak, hasarlı olarak tanımlanan bir belgede bulunan metin ve verileri kurtarma prosedürlerini içerir.

Word Dosyası Açılmıyor Ne Yapmalıyım?

Çoğu kullanıcının nasıl çözüleceğini bilmediği bir sorun: bir program artık açılamaz ve hiçbir hata mesajı görüntülenmez. Birçok Windows 10 kullanıcısı Microsoft Word 2013 veya 2016'nın başlamadığını bildiriyor. Ancak bu sorun, işletim sisteminin veya kelime işlem programının diğer sürümlerinde de ortaya çıkar. Sebepler çok ve çeşitlidir peki ya Word açılmazsa? Bu yazıda dört farklı çözümü adım adım anlatıyoruz.

Word açılmıyor ama nedenini bilmiyor musunuz? Aslında, programın kendisi bir hata mesajı göstermiyorsa sebebini bulmak zordur. En yaygın hataları kontrol etmek ve gerekirse düzeltmek daha kolaydır. Bunlar şunları içerir:

l Eklentiler, uzantılardır ve kelime işlem programı için uygun ek işlevler sağlar. Bir eklenti yükledikten sonra Word açılmazsa, sorunun nedeni büyük olasılıkla eklentidir.

l Yükseltme veya güncelleme sırasındaki hatalar, Word'ün artık açılmamasının nedeni olabilir.

Açılmayan Word Dosyalarını Kurtarma Yöntemleri

Microsoft 365'i yeniden yüklediyseniz ve Word açmak istemiyorsa, kurulumun kendisi bozulmuş olabilir. Kasıtlı olarak herhangi bir değişiklik yapmadıysanız ve sorun temelsiz görünüyorsa, aşağıdaki çözümleri listelenen sırayla uygulayın. Böylece, yavaş yavaş nedenleri ortadan kaldıracak ve sorunu çözeceksiniz. Aksi belirtilmedikçe talimatlar Windows 10 ve Microsoft Word 2013 ve 2016 sürümleri için geçerlidir.

Word açılmazsa, sorunun Güvenli Modda olup olmadığını kontrol edin. Program bu modda düzgün çalışıyorsa, sorun büyük olasılıkla yüklü eklentilerden kaynaklanmaktadır.

Adım

Çalıştır iletişim kutusunu açın. Çalıştır iletişim kutusunu açmak için [ Windows] + [R] tuşlarına aynı anda basın.

2.Adım

Word Güvenli Modu Başlatın

"Winword / Kasa" komutunu girin ve girişinizi "Tamam" ile onaylayın. Bu, Word Güvenli Modu 2016, 2013 ve 2010 sürümlerinde başlatacak.

3.Adım

Word'ü Güvenli Modda Açın

Ardından, her zamanki gibi Word'ü açın. Word açmak istemiyorsa, etkin eklentiler hatanın nedeni değildir. Bu durumda, aşağıdaki adımları atlayın ve Çözüm 2'yi doğrudan uygulayın. Programı güvenli modda açabiliyorsanız, sorunun nedeni eklentiler olabilir.

4.Adım

Eklentileri Devre Dışı Bırakın

Açık Word belgesinde, "Dosya" ve ardından "Seçenekler" menü öğesini seçin. Kelime seçenekleri açılır. "Eklentiler" sekmesinde farenin sol düğmesini tıklayın. Ardından açılır menüden "COM eklentileri" seçeneğini seçin, ardından "Yönet" ve son olarak "Git" düğmesini tıklayın.

Word açılmazsa ve sorun Güvenli Mod'da ortaya çıkarsa, sonraki adımda seçilen varsayılan yazıcıyı kontrol edin.