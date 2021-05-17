Word belgesindeki metni büyük küçük harfe çevirme işlemi nasıl yapılır?

Microsoft Office Word'de çok sayıda kelime içeren metinler olabilmektedir. Bu metinlerin bazı durumlarda hızlı bir şekilde büyük harfe alınması gerekebilir. Tam tersi olarak büyük harfle yazılmış bir metni küçük karakterler ile dönüştürmek mümkündür. Bu bakımdan yeni bir ek program gerekmeksizin bu durum Microsoft Office Word'de gerçekleştirilir.

Microsoft Office Word'de Metni Büyük ya da Küçük Harfe Çevirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Bunun için ilk olarak değişim yapılmak istenen metin seçilmelidir. Bunun arından klavyede giriş ve arından a tuşuna basılır. Bu işlem ile ekranda bir sekme açılır. Bu sekme ile çok farklı işlemler burada gerçekleştirilir. Gerçekleştirilmesi muhtemel olan işlemlerden bazıları şunlardır:

l Cümlelerin ilk harflerini büyük yapma

l Metindeki tüm büyük harfleri küçüğe çevirme

l Metinde yer alan her bir harfi büyük hale getirme

l Her bir sözcüğün sadece ilk harfini büyük hale getirme

Açılan sekmede her bir bu tarz işlem yapılabilmektedir. Tek yapılması gereken açılan sekmeden ilgili kutucuğu tıklamaktır. Ardından da tamam sekmesine basılara işlem gerçekleştirilmiş hale gelir.

Microsoft Office Word'de Harflerin Geri Haline Getirilmesi Basıl Yapılır?

Tüm bu işlemler geri hale alınamaz. Bu bakımdan dosyanın farklı kaydedilmesi daha güvenli olacaktır. Fakat buna rağmen manuel olarak aynı sekmeden işlemler tek tek geri alınabilir. Örneğin tüm büyük harfleri küçük yap seçeneği seçildikten sonra değişim tam olmaz. Fakat cümle başlarını büyük hale getir denilerek en azından bir kısmı geri alınabilir.