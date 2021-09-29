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Wolfteam easy anti cheat hatası nedir, nasıl giderilir? Wolfteam başlatma hatası nedir?

#Bilgisayar#Oyun#Hata
Wolfteam easy anti cheat hatası nedir, nasıl giderilir Wolfteam başlatma hatası nedir

Bilgisayar üzerinden çeşitli bir takım oyunlar oynanabilmektedir. Ancak bu oyunlar yüklenirken ya da yüklendikten sonra ilk açılacakları zaman bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Easy Anti Cheat hatası da bunlardan bir tanesidir. Wolfteam easy anti cheat hatası nedir, nasıl giderilir? Wolfteam başlatma hatası nedir tüm detayları ile derledik.

 

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Wolfteam isimli oyun 2007 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu oyunun pek çok seveni bulunmaktadır. Bu nedenle pek çok kişi bilgisayarına bu oyunu indirmektedir. Ancak oyunla ilgili bazı kullanıcılar bir takım hatalar alabilmektedir. Wolfteam easy anti cheat hatası da bunlardan bir tanesidir.

WOLFTEAM EASY ANTİ CHEAT HATASI NEDİR?

Oyun severlerden bazıları Wolfteam oyununu bilgisayarlarına indirdikleri zaman Wolfteam easy anti cheat hatasını almışlardır. Bu hatanın neden olduğu ve nasıl giderileceği oyun severler tarafından merak konusu olmaktadır.

Oyuna ilk defa giriş yapıldığında Easy Anti Chat isimli bir güvenlik programı devreye girmektedir. Ancak ardından bir problem olmaması durumunda oyuna rahatlıkla girilebilmektedir. Fakat bu program çalışırken bir engel ile karşılaşılması durumunda oyun severlerin oyuna girmesi mümkün olmamaktadır.

WOLFTEAM EASY ANTİ CHAT HATASI NASIL GİDERİLİR?

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Wolfteam Easy Anti Chat hatası alınması durumunda bu hatanın giderilmesi için bazı yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle masa üstünde yer alan Wolfteam isimli oyuna mouse sağ tuş ile tıklanması gerekmektedir.

Burada açılan sayfada dosya konumu açılır. Bu işlem ile oyunun kurulduğu yer bulunmaktadır. Bu işlemi yapmanın bir başka yöntemi ise Bilgisayarıma girip C klasöründe bulunan Program Files dosyasına girilir. Buradan da Joygame açılmalıdır.

Joygame üzerinden WolfteamTS klasörüne gitmek gerekmektedir. Ardından Easy Anti Cheat klasörüne gidilip EasyAntiCheat_Setup dosyasını çalıştırmak gerekmektedir. Bu dosyanın kurulumu gerçekleşmemiş ise kurulumunun yapılması gerekmektedir.

Kurulum işleminin ardından bilgisayar tekrardan başlatılır. Bu işlemin ardından oyuna tekrar girilir. Sorunun çözüldüğünü görürsünüz.

 

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#Bilgisayar#Oyun#Hata