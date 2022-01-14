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Witcher 3 sistem gereksinimleri neler? Witcher 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Witcher 3 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Witcher 3 sistem gereksinimleri neler Witcher 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Witcher 3 video oyunu bilgisayarlarda da oynanabilen bir oyun olarak bilinmektedir. Witcher 3 oyununu oynamak için kullanılan bilgisayarın sistem gereksinimlerinin de uygun olması gerekmektedir. Witcher 3 sistem gereksinimleri neler? Witcher 3 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler nelerdir? Witcher 3 oyununun sistem gereksinimlerini detayları ile derledik.

 

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Bilgisayarın bir oyunu çalıştırabilmesi için ve oyunu verimli bir şekilde oynayabilmeniz için sistem gereksinimlerini karşılayabilmesi gerekmektedir. Witcher 3, üçüncü şahıs nişancı türü rol yapma oyunudur. Oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızda 40 GB bir alan bırakmanız gerekmektedir. Oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için bilgisayarda 40 GB boş alan bulunması gerekmektedir.

Witcher 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

Witcher 3 video oyununu çalıştırmak ve en verimli şekilde oynayabilmek için bilgisayarın sistem gereksinimleri şu şekilde olmalıdır. İşletim sisteminin 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 olması gerekmektedir. İşlemcinin Intel Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD Phenom II X4 940 olması önerilmektedir. Bilgisayarda bulunan ekran kartının ise Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 olması gerekmektedir. Bilgisayarda kullanılması gereken bellek ise 6 GB RAM olarak ifade edilebilir. Bilgisayarda oyunun kurulabilmesi için 40 GB boş alan bulunmalıdır. Aynı zamanda DirectX 11 olmalıdır. Bu şekilde en verimli şekilde oynayabilirsiniz.

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Witcher 3 İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Sayılan sistem gereksinimleri oyunu en yüksek şekilde verim alarak oynamak isteyen kişilerin sahip olması gereken gereksinimlerdir. Aynı zamanda oyunu daha düşük bir sistemle de çalıştırmak mümkündür. Witcher 3 oyununu bilgisayarın çalıştırması için ise sahip olması gereken sistem gereksinimleri şu şekildedir. İşletim Sisteminin 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 8 olması gerekmektedir. Kullanılan işlemcinin Intel Core i7 3770 3,4 GHz veya AMD AMD FX-8350 4 GHz olması gerekmektedir. Bilgisayarda bulunan ekran kartının Nvidia GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 290 olması gerekir. En düşük belleğin 8 GB RAM olarak kullanılması gerekmektedir. Bilgisayarda oyunun yüklenebilmesi ve kurulabilmesi için 40 GB boş alan bulunması gerekmektedir. Son olarak ise DirectX 11 olması gerekmektedir.

 

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#Witcher 3 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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