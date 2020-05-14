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Teknoloji
Haber Giriş: 14.05.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Wirecard Anında POS'u geliştirdi: Ne işe yarayacak?

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Wirecard Anında POS'u geliştirdi: Ne işe yarayacak?
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Wirecard Türkiye, küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ticaret ortamına geçişini kolaylaştırmak ve desteklemek üzere yeni ürünü Anında POS’u geliştirdi. Bu uygulamayla daha önce e-ticaret yapmamış olan kurumların üye iş yeri tanımlaması sürecinin kısaltılması ve dijital dünyaya hızla geçişi hedefleniyor.

Farklı alanlarda ödeme çözümlerini bir arada sunan Wirecard Türkiye, e-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen firmaların üye iş yeri tanımlama (onboarding) sürecini yalnızca beş dakikaya indiren yeni ürünü Anında POS’u tanıttı. 

Anında POS, firmaların herhangi bir basılı belge ihtiyacı olmaksızın tamamen dijital kanallar üzerinden, beş dakika içinde Wirecard Üye İşyeri olarak satışa başlamalarına olanak sunuyor. Uygulama-ticarete geçiş sürecinde yaşanan sıkıntıları gidererek kurumları evrak karmaşasından kurtarıyor ve ödeme sistemleri dünyasına hızlı bir giriş yapmalarını sağlıyor. 

Wirecard Türkiye Genel Müdürü Burhan Eliaçık, Anında POS’la ilgili şunları söylüyor: “Türkiye’de milyonlarca KOBİ olmasına rağmen e-ticaret oranları hala düşük seviyelerde seyrediyor. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, dijital dünyanın ve iş süreçlerimizin bu dünyaya adapte olabilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Biz de bu süreçte firmaların e-ticaret operasyonlarını hızlandırarak bu mecraya geçişlerini kolaylaştırmak istedik. Hem iş ortaklarımıza hem de KOBİ’lere yönelik pratik ve hızlı bir çözüm olarak geliştirdiğimiz Anında POS vesilesiyle kurumların Wirecard Üye İşyeri olmak için temin etmesi gereken belgelere harcayacağı zamanı, satış faaliyetlerine yönlendirebilmesini sağlıyoruz.”  

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