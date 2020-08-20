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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 20.08.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Wirecard AG, DAX endeksinden çıkarılacak, yerini Delivery Hero alacak

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Wirecard AG, DAX endeksinden çıkarılacak, yerini Delivery Hero alacak
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Milyar dolarlık bilanço skandalından sonra iflas eden elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin 24 Ağustos’tan sonra Alman DAX endeksinden çıkarılacağı bildirildi.

Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse'den yapılan açıklamada, 24 Ağustos’ta Wirecard AG’nin DAX 30 endeksindeki yerini, Türkiye’de 2015’te Yemeksepeti'ni satın alan Delivery Hero'nun alacağı belirtildi.

Dünya genelinde faaliyet gösteren Delivery Hero, koronavirüs pandemisiyle birlikte artan yemek siparişlerinden fayda sağlarken, şirket genişlemesinden dolayı da faaliyetlerinden zarar ediyor.

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
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