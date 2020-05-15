Winrar Ve Winzip Nasıl Kullanılır? Dosya Sıkıştırma İşlemi Nasıl Yapılır

Dosya sıkıştırma işlemlerinde en popüler olan Winzip büyük boyutlu fotoğraflar ve dosyalardan kullanıcıların kurtulmalarını sağlar. Bunun için dosyaları sıkıştırma işlemleri yapılmaktadır. Winrar ve WinZip dosya sıkıştırma işlemlerinin yapılması oldukça kolaydır.

WinRAR ve Winzip Nasıl Kullanılır?

WinRAR ve Winzip dosya sıkıştırma işlemlerini yapan yazılımlardır. Bazı fotoğrafların veya dosyaların boyutlarından dolayı sıkıntı yaşandığı için bu programlar sıkıştırma görevini görmektedir. WinRAR ve Winzip arasındaki tek fark WinRAR dosyaları Rar formatında sıkıştırmaktadır. Ayrıca WinRAR programı ücretsizdir. Fakat buna rağmen WinZip dosyaları daha çok tercih edilmektedir.

Dosya sıkıştırma işlevini gören WinZip programı özellikle büyük boyutlu fotoğrafları sıkıştırmak için işlevli bir programdır. Zip dosya formatı Rar dosya formatına göre daha yavaştır. Fakat WinZip kullanımı daha kolaydır. Bir fotoğrafın boyutunu yüzde 25'e kadar görüntü kaybı yaşatmadan indirebilmektedir.

Zip dosyası en çok kütüphaneler, şirketler ve özel kurumlar tarafından tercih edilmektedir. Bunun en büyük sebebi dosya güvenliği oluşturmasıdır. Zip formatındaki dosyayı internet üzerinden indiren kullanıcılar programı çalıştırmadan da dosyayı açıp düzenleme imkanı bulurlar.

Dosya Sıkıştırma İşlemi Nasıl Yapılır?

WinRAR ve Winzip dosya sıkıştırma işlemlerini uygulamak için belirli adımlar takip edilmelidir. Uygulaması da oldukça kolaydır. WinRAR dosya sıkıştırma işlemleri şu şekilde yapılmaktadır:

- İlk olarak sıkıştırılacak olan dosya veya klasöre sağ tıklayıp arşive ekle seçeneği seçilmelidir.

- Kullanıcıların karşısına çıkan WinRAR penceresinde ZIP veya RAR formatlarından biri seçilir. Ardından tamam butonuna tıklanır.

- Bu işlemlerin tamamlanması için belirli bir süre beklenmelidir. İşlemlerinin tamamlanması ve pencerenin kapanması gerekmektedir.

- Sıkıştırılan dosya içeriğini direk WinRAR aracılığı ile düzenlenebilir. Bunun için yapılması gereken şey dosyanın üzerine çift tıklanmasıdır.

- Ayrıca sıkıştırılan dosyanın ne kadar sıkıştırıldığını görmek için dosyanın üzerinde sağ tıklanıp özellikler menüsünde bulunan arşiv seçeneği seçilmelidir.

- Sıkıştırılmış olan bir dosyanın orijinal haline dönebilmesi için ise sıkıştırılan dosyaya sap tıklandıktan sonra buraya çıkar ya da klasöre çıkart seçeneklerinden bir tanesi seçilmelidir. Bu işlemden sonra dosya sıkıştırılmamış olan eski haline geri dönecektir.

Diğer bir sıkıştırma formatı olan WinZip için yapılması gereken adımlar şunlardır:

- İlk olarak WinZip deneme sürümü indirilmelidir.

- Kurulum işlemi bittikten sonra dosya sıkıştırma işlemleri için dosyaya sağ tıklandıktan sonra WinZip ile Add/Move to Zip file yolu takip edilmelidir.

- Sıkıştırılan dosyalar Zip formatına kaydedilmelidir. Bunun için programda yer alan dosya seçeneği seçilmelidir. Açılan sayfadan save seçeneği bulunur. Save seçeneğine tıklayarak işlemler tamamlanmış olur.

- Yapılması gereken son şey ise Zip dosyasına isim vermek olacaktır. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kaydet sekmesi tıklanarak sıkıştırma işlemleri tamamlanmış olur.