Windows’un ünlü “Mavi Ekranı” tarih oluyor

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2024 yılında yaşanan ve dünya genelinde 8.5 milyon Windows cihazını etkileyen CrowdStrike kaynaklı dev sistem çökmesi, Microsoft’u harekete geçirdi. Havalimanlarından televizyon istasyonlarına, kamu hizmetlerinden kurumsal ağlara kadar geniş bir alanı etkileyen bu kriz, “Windows Resiliency Initiative” adı verilen yeni bir güvenlik planının da doğmasına yol açtı.

Bu inisiyatifle birlikte, Windows’un beklenmeyen çökmelere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi, sistemin hızlı toparlanması ve kullanıcıların yaşadığı kesintilerin en aza indirilmesi hedefleniyor. Yeni özellikler arasında, başarısız yeniden başlatmalar sonrası bilgisayarın hızla toparlanmasını sağlayan “quick machine recovery” sistemi de bulunuyor.

Techcrunch haberine göre Windows’un ikonik mavi ekranı, artık siyah zemin üzerine beyaz yazıyla karşımıza çıkacak. Microsoft bu değişimi sadece “basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü” olarak tanımlasa da, teknoloji dünyasında bu sessiz değişim büyük yankı uyandırdı. Zira bu ekran, Windows 1.0’dan bu yana bir jenerasyonun bilgisayar deneyiminin parçasıydı.

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GELECEK İÇİN GEREKLİ

1985’te ilk kez karşımıza çıkan BSOD, HTML’nin bile henüz icat edilmediği, Almanya’nın iki ayrı ülke olduğu, uçaklarda sigara içmenin yasal olduğu bir dönemin ürünüdür. O zamandan bu yana pek çok kullanıcı, sistem hatalarıyla birlikte bu mavi ekranı gördü; kimi zaman korktu, kimi zaman sinirlendi, ama her zaman tanıdı.

Artık o safir yansıma geçmişte kalıyor. Microsoft’un bu tercihi, hem kullanıcı deneyimini sadeleştirmek hem de sistem güvenliğini daha sağlam temellere oturtmak için atılmış adımlardan biri. Ancak teknoloji meraklıları için bu, bir devrin kapanışı anlamına geliyor.