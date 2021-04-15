Windows Script Host Hatası, kullanılmak istenen programın çalışmaması durumunda bilgisayar başında gerçekleştirilecek işlerin aksamasına neden olur. Ayrıca programa bağlı farklı yazılımların da açılmaması durumunu doğurur. Genellikle bu probleme virüslerin, özellikle de truva atının neden olduğu düşünülür. Ancak sorunun basit bir çözümü vardır.

Windows Script Host Hatası Nedir ve Çözümü Nasıldır?

Windows Script Host hatasının çözümü için pek çok yöntem bulunur. Bu yöntemlerden en pratik olanı için izlenecek adımlar şu şekildedir;

Öncelikle Windows’un arama menüsüne girilerek (Başlat) klavyeden küçük harflerle “cmd” yazılır.

Daha sonra çıkan arama sonucuna sağ tıklama yapılır.

Karşınıza çıkan seçeneklerden “yönetici olarak çalıştır” yazan yere tıklanır.

Ekranda beliren komut sistemine “sfc/scannow” şeklinde bir sorgu yazılır ve tamam tuşuna basılır.

Sistem ilgili hatayı aramak için tarama yapar.

Bu tarama sonrasında genellikle sorun çözülür.

Kayı Defteriyle Windows Script Host Hatası Nasıl Çözülür?

İlgili hatanın kayıt defteri düzenleyicisi ile çözümü de bulunmaktadır. Genellikle daha kesin bir sonuç elde etmek için düzenleyici kullanılır. İzlenecek adımlar şöyledir;

Windows tuşu ile klavyeden R tuşuna eş zamanlı olarak basılır ve çıkan çalıştır ekranına “regedit” yazılır. Daha sonra tamam’a basılır.

Arama sonucunda kayıt defteri düzenleyicisi ekranda belirir.

Düzenleyici menüsünden “HKEY_CLASSES_ROOT” yazan hedef klasör açılır ve .vbs klasörü bulunur.

Bulunan dosya açıldıktan sonra ilgili değer verisi VBSFile şeklinde tanımlanır ve tamam denilir.

Bu şekilde de hata çözüme ulaşmaktadır.

Başarısız bir sonuç alınması halinde kayıt defterini açarak izlenecek adımlar şu şekildedir;

Düzenleyici menüsünden bu defa “HKEY_LOCAL_MACHINE” şeklinde bir yol izlenir.

Açılan dosyaların içerisinde SOFTWARE yazan klasör bulunur ve Microsoft klasörüne girilir.

Daha sonra Windows NT yazılı klasör açılır ve CurrentVersion klasörüne ulaşılır.

İlgili alanda bulunan Winlogon klasörü tıklanır fakat açılmaz. Karşınıza gelen dosyalar içerisinde Userinit dosyası bulunur ve bu dosyaya bağlı olan tüm dosya türleri silinir.

Windows Script Host hatası çözüme ulaşır.

Bu üç farklı yöntem de ilgili hatanın çözümü için yaygın olarak uygulanmaktadır.