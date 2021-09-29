Windows belirtilen aygıta yola veya dosyaya erişemedi hatası nedir, nasıl çözülür?

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Windows işletim sistemi birçok kullanıcı tarafından kullanılmakta ve beğenilmektedir. Ancak bazen işletim sistemleri bir takım hatalar ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu hataların çözüm yolları bulunmaktadır. Birkaç çözüm yönteminin uygulanması sonucunda ilgili hatanın önüne geçilebilmektedir.

WİNDOWS BELİRTİLEN AYGITA, YOLA VEYA DOSYAYA ERİŞEMEDİ HATASI NEDİR?

Windows işletim sistemi kullanan kullanıcılar bilgisayarlarında kullanmakta oldukları bir programı çalıştırmak istedikleri ya da bir dosya veya klasörü açmak istediklerinde bazen karşılarına Windows istenilen aygıta, yola ya da dosyaya erişemiyor hatası ile karşılaşabiliyor. Söz konusu program ya da klasörün açma işlemi gayet basittir. Bunun için bazı yolların denenmesi gerekmektedir.

WİNDOWS BELİRTİLEN AYGITA VEYA DOSYAYA ERİŞEMEDİ HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Windows işletim sisteminin bu hatalardan temizlenmesi ve erişim engelinin kaldırılması için şu adımlar önerilmektedir. Bu adımların sırası ile uygulanması ile erişim engelleri çözülmekte ve bir daha bu erişim sorunları ile Windows işletim sistemi içerisinde karşılaşılmamaktadır.

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- 1. yöntem dosya veya klasörün erişim izinleri düzenlenir.

- 2. yöntem dosya konum bilgileri belirlenen bilgiler ile örtüşüyor mu kontrol edilir.

- 3. yöntem anti virüs programlarının yaptığı kısıtlamalar kontrol edilir.

- 4. yöntem dosya veya klasörün belirlenmiş bir kilidi varsa bu kilitler açılır.

- 5. yöntem son aşama olarak verilere yine de ulaşılamıyorsa veri kurtarma seçenekleri kullanılır.