Windows 95 işletim sistemi 25 yılı geride bıraktı

Windows 95 bugün 25. yaş gününü kutluyor. Kimilerine göre PC'ler için yeni bir çağın başlangıcı, kimilerine göre ise bilgisayarları Microsoft egemenliği altına alan gün olan 24 Ağustos 1995, kim ne derse desin, PC tarihinin en önemli günlerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. Microsoft'un yıllar yıllar önce piyasaya sürdüğü ve arayüz olarak o günün şartlarında devrim yaratan işletim sistemi Windows 95 efsanesi, bilgisayar kullanma alışkanlığımızı kökten değiştirdi.



Windows 95'in piyasaya sürülmesi, bugünkü Apple lansmanlarını aratmayacak kadar görkemli olmuştu. ABD'deki Empire State binası Windows renkleriyle aydınlatılmış, insanlar gece yarısından itibaren PC mağazalarının önünde kuyruklar oluşturmuştu. Ünlü Rolling Stones grubu bile, bu dev lansmandaki yerini almıştı.

Windows 95 ilk Windows değildi, ama tek başına çalışan ve kurulan ilk Windows olarak inanılmaz bir ilgi görmüştü. Windows 3.1'den Windows 95'e geçiş, özellikle görsel anlamda büyük fark anlamına geliyordu. Windows 95, bugün kullandığımız gelişmiş Windows'ların bile hala temelini oluşturuyor.



Windows 95'in açılışında çalan o müzik, hala birçoğumuzun aklında. Bu kısa müzik, ünlü müzik bestecisi Brian Eno tarafından bestelenmiş ve Eno'nun 2009'daki bir radyo röportajına göre müzik, bir Apple Macintosh'da bestelenmiş.



