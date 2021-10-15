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Windows 11 yüklü bilgisayarlar satışa çıkıyor

#Casper#Microsoft#Windows 11
Windows 11 yüklü bilgisayarlar satışa çıkıyor

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde resmi duyurusunu yaptığı ve milyonlarca bilgisayarı değiştirecek olan işletim sistemi Windows 11, bilgisayarlarda da yüklü olarak gelmeye başladı. Bu kapsamda Casper, Microsoft’un yeni Windows 11 işletim sistemine sahip ürünlerini üretmeye başladı.

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Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 11Casper dizüstü ve masaüstü modelleriyle buluştu. Hibrit çalışma için tasarlanan yeni Windows 11, Casper’ın 8. Nesil ve sonrası (9, 10, 11.) tüm Intel işlemcili ürünlerinde kullanılabilecek şekilde satın alınabiliyor. Yeni işletim sisteminin lansmanından önce tüketicilerin satın aldığı ürünlerde ise Windows 11’e ücretsiz geçiş yapılabilecek. 

Windows 11 yüklü bilgisayarlar satışa çıkıyor

Windows 10’un tüm gücünü ve güvenliğini, yeniden tasarlanmış ve tazelenmiş bir görünümle sunan yeni işletim sistemi Windows 11’in lansmanı gerçekleşti. Casper, her ayrıntının düşünüldüğü, yeni araçlar, sesler ve uygulamalarla hibrit çalışma olanağını sunan Windows 11’i de Nirvana ve Excalibur modellerinde kullanıma sunmaya başladı.  Hem bireysel kullanımda hem de çalışma ortamı için verimliliği, iş birliğini, uygulama uyumluluğunu ve güvenliğini çalışanlar için sunan Windows 11, donanım gereksinimlerini karşılayan tüm Casper modellerinde, geçişi ve kullanımı kolay bir şekilde yapılabilecek. Lansman öncesi Casper’dan bilgisayar satın alımı gerçekleştiren kullanıcılar ise Windows 10’dan Windows 11’e geçişi donanım gereksinimlerini karşıladıkları cihazlarında Windows Update aracılığıyla ücretsiz sağlayabilecekler. 

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#Casper#Microsoft#Windows 11

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