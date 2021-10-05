Windows 11, Türkiye’de satışa sunuldu

Haberin Devamı

Microsoft tarafından geliştirilen ve bugün tüm dünyada bir milyardan fazla insanın güvenle üretmesine, iletişim kurmasına, öğrenmesine ve başarılı olmasına katkı sağlayan Windows platformunun en yeni sürümü Windows 11, 5 Ekim Salı günü Microsoft ile MediaMarkt’ın iş birliğinde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Pandemi sürecinde hayatımıza giren hibrit çalışma ve öğrenme modelinin yeni işletim sistemi olarak lanse edilen Windows 11 ile kullanıcı deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Windows 11’in farkı

Performans, güvenlik ve yönetilebilirlik konularında taviz vermeyen daha aerodinamik ve bireysel bir bilgisayar deneyimi vadeden Windows 11, yeni hibrit çalışma modelinde ihtiyaç duyulan modernize edilmiş kullanıcı arayüzüyle performans artışına katkı sağlıyor. Yeni sürümün güncellenmiş modern başlangıç menüsü sayesinde kullanıcıların tavsiye edilen dokümanları ve uygulamaları bulmaları kolaylaşıyor. Bunun yanında daha büyük ve gelişmiş bir Microsoft Store sunan Windows 11 ile partner ekosistemi de yeni nesil bir inovasyonla tanışmış oluyor. Yeniden tasarlanan ve sadeleştirilen program sayesinde insanlara, uygulamalara, bilgiye ve oyunlara erişim hızlanırken; dokunmatik ekranlı cihazlar için kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı sağlayan, erişilebilirliği güçlendirilmiş, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuluyor. Aynı zamanda mimik, ses ve kalem interaktifliğinin de genişletildiği belirtiliyor. Bu özellikle birlikte öğrenciler materyallere erişim konusunda güçlenerek kontrol sahibi oluyor ve özgüven kazanıyor. Öte yandan eğitimciler de, öğrenme tercihlerinden ve yeteneklerinden bağımsız olarak dersleri tüm öğrenciler için kişiselleştirebiliyor. Windows’un bugüne kadar sunduğu en yüksek oyun performansını vadeden Windows11, oyuncular için farklı olarak Auto HDR ve DirectX12 Ultimate oyunlarla çok daha geniş bir içerik sunuyor.



Lansmanın ev sahipliğini üstlenen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, kısa bir soru cevap seansı gerçekleştirerek basın mensuplarını bilgilendirdiler.

1.3 milyardan fazla kullanıcısı olan ve herkesçe çok sevilen Windows, şirket stratejimizin temel parçalarından biri olduğuna dikkat çeken Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin; “Bizi sevdiğimiz şeylere yakınlaştırmak amacıyla tasarlanan ve bilgisayarların hayatımızda her zamankinden fazla yer tutmaya başladığı bir dönemde kullanıma sunulan Windows 11, kullanıcıların daha üretken olmalarına katkı sağladığı gibi aynı zamanda daha yaratıcı olmaları için de ilham veriyor” dedi. Windows 10 kullanıcılarının bugün itibarıyla windows.com’u ziyaret ederek mevcut bilgisayarlarını Windows 11’e ücretsiz yükseltebileceklerini veya kasım ayı itibarıyla teknoloji perakende mağazalarından ya da online satış kanallarından Windows 11 önyüklü cihazları satın alabileceklerini belirten Özbilgin, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni Windows 11’in sadeleştirilmiş tasarımında ana ekranın Z ve alfa jenerasyonunun mobil kullanım alışkanlıklarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş olması Windows 11’i önceki sürümlerden ayıran bir özellik. Bazen ofiste, bazen evde olacağımız yeni hibrit çalışma düzenimizde, Windows 11’i eşzamanlı olarak farklı cihazlar üzerinden yürüttüğümüz farklı işleri tek bir merkezden yönetmemizi kolaylaştıracak bir platform gibi konumlayabileceğiz. Bu açıdan Teams’in Windows 11’e entegrasyonu da çok önemli. Windnows 11 sayesinde, en giriş seviyesindeki PC’lerden en yüksek donanımlı gamer PC’lerine kadar uzanan çok geniş bir spektrumda yüksek verim alacağız”.

Haberin Devamı

Günümüzde güvenliğin de her zamankinden daha önemli bir kavram haline geldiğine vurgu yapan Özbilgin, “Bugüne dek içinde bulunduğumuz en karmaşık siber güvenlik ortamında, organizasyonların sürekli evrilen tehditlere karşı koyabilecek yeni jenerasyon platformlara ihtiyacı var. Windows 11, Zero Trust işletim sistemiyle veriyi ve tüm cihazlar bazında erişimi koruyarak üretkenliği düşürmeyen bir güvenlik sağlıyor. Windows 11’in güvenlik ana hattını yükseltmek için orijinal malzeme üreticileriyle ve partnerlerimizle yakın temas halinde çalıştık” dedi.

Haberin Devamı

İhtiyaca yönelik alışveriş pazarı şekillendirecek

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım ise, pandemi sürecinde insanların alışveriş tercihlerinde “ihtiyaca yönelik” bir tutumun ön plana çıktığını, sadece IT kategorisi değil yazılım, donanım, aksesuar gibi birçok kategoride bu tutumun geçerli olduğunu söyledi. Notebook kategorisinin ise yüzde 27 büyüdüğünü ifade eden Gökyıldırım, gamer notebooklar’ın hızlı yükselişiyle pazarı büyütmeyi başardıklarını kaydetti. Gökyıldırım, “Burada da müşterilerimizin uzun ömürlü, çabuk tepkime süresine sahip hızlı bilgisayarlarda bizleri tercih ettiğini bir kez daha deneyimledik. Buradan hareketle tüketicilerin önümüzdeki süreçte de ihtiyaçlarına yönelik tercihlerde bulunmaya devam edeceğini öngörebiliriz” ifadelerini kullandı.