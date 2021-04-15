Windows 11 ne zaman çıkacak ya da neden çıkmayacak? Windows 11 hakkında farklı senaryolar

Windows’un çıkış tarihi olan 2015 yılında konuyla ilgili açıklama yapan Jerry Nixon’un piyasaya sürecekleri yeni bir Windows sürümü olmayacağı açıklamasını daha önce okumuştuk. Bu durum pek çok otorite tarafından da şaşırtıcı bir haber olarak gündeme damgasını vurmuştu. Bu kararın arkasında yatan ana nedenin kaynağı neydi? Microsoft gibi dünya çapında ün kazanmış bir firmadan yeni bir sürüm çıkarma kararından ne alıkoydu?

Windows 11 Ne Zaman Çıkacak Ya Da Neden Çıkmayacak?

Bilindiği gibi daha önce Windows’a yönelik yaptığı yeni düzenlemelerle kullanıcılarından pek çok olumsuz eleştiri olan Microsoft artık bu konuda daha temkinli davranacaklarını bildirmişti. Bu düzenlemelerin başında yer alan başlat butonunun kaldırılması sonrasında bir geri adım hamlesi gelmişti. Yeni işletim sistemine geçiş yapmama nedeni arasında firmanın alacağı bu tip eleştirilerden ve köklü bir değişiklik yapmadan atılmış adımların basitliğinden endişe ediliyor. Tabii ki firmanın geri adım hamlesi de bu durumun en önemli etkenlerinden bir tanesi.

Aynı zamanda Windows 10’un çıkmamasının bir diğer önemli noktası da Windows 10’un yakaladığı popüler duruş. Hem güvenilir olması hem de Windows 8’e göre çok daha pratik bir tasarımının bulunması ile bu duruşun devamlılığını korumak istedikleri yönünde geri bildirimler mevcut.

Windows 11 Hakkında Farklı Senaryolar

Popüler bilişim dergilerinde ve teknoloji haberlerinde yayınlanan senaryolara göre Windows 10’un farklı tiplerde sunulmuş versiyonlarını görebilmemiz mümkün olacak. Windows 10X, bu versiyonlardan bir tanesi. Windows 10’un yenilenmiş ve geliştirilmiş hali olarak sunulacak olan bu işletim sitemi, temelinde çift ekran özelliğine sahip cihazlar için düşünülmekte. Bu durumun nedeni birden fazla ekran kullanan kullanıcıların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verebilmektedir. Bu nedenle Windows 11 yerine firmanın Windows 10’un geliştirilmiş versiyonlarına yöneleceği konuşulmakta.

Windows 10’da yapılacak geliştirmeler yalnızca çift ekranlı kullanıcılar özelinde de değil. Ancak şu an için kulislerde konuşulan iddialar bu yönde. Firmadan yapılacak yeni bir açıklamaya kadar Windows 11’in çıkmaması durumu netliğini koruyor. Konuyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.