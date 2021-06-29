Windows 11: İşte Microsoft'un yeni işletim sistemi

Microsoft tarafından geliştirilen ve bugün tüm dünyada bir milyardan fazla insanın güvenle üretmesine, iletişim kurmasına, öğrenmesine ve başarılı olmasına katkı sağlayan Windows platformunun en yeni sürümü Windows 11, kamuoyuna tanıtıldı. Pandemi sürecinde hayatımıza giren hibrit çalışma ve öğrenme modelini destekleyen Windows 11 ile kullanıcı deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Performans, güvenlik ve yönetilebilirlik konularında taviz vermeyen daha aerodinamik ve bireysel bir bilgisayar deneyimi vadeden Windows 11, yeni hibrit çalışma modelinde ihtiyaç duyulan modernize edilmiş kullanıcı arayüzüyle performans artışına katkı sağlıyor. Yeni sürümün güncellenmiş modern başlangıç menüsü sayesinde kullanıcıların tavsiye edilen dokümanları ve uygulamaları bulmaları kolaylaşıyor. Bunun yanında daha büyük ve gelişmiş bir Microsoft Store sunan Windows 11 ile işortağı ekosistemi de yeni nesil bir inovasyon ile tanışıyor. Yeniden tasarlanan ve sadeleştirilen program sayesinde insanlara, uygulamalara, bilgiye ve oyunlara erişim hızlanıyor.



Windows 11’in oyun oynamak için de bugüne dek geliştirilmiş en iyi Windows programı olduğu belirtiliyor. Windows 10 kullanan cihazların ücretsiz olarak yükleyebileceği Windows 11’in 2021 sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Windows.com linkinden takip edebilirsiniz.