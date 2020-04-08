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Teknoloji
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:28,Son Güncelleme:/

Windows 10'un Başlat menüsü değişiyor: İşte yeni görüntüsü

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Windows 10'un Başlat menüsü değişiyor: İşte yeni görüntüsü
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Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows 10'da ilerleyen günlerde önemli bir yenilik yapılacak. Uzun zaman sonra Başlat menüsü tekrar değişiyor. Peki yeni hali nasıl görünüyor dersiniz?

Microsoft, Windows 10'a getireceği yeni güncelleme ile birlikte Başlat menüsüne de el atıyor. Şirket, daha sade ama göze hoş görünen bir tasarımla Başlat menüsünü yenilemeye hazırlanıyor. Yenilenen uygulama simgeleri menüdeki yerini alırken, diğer yandan Fluent Design olarak açıklanan akıcı tasarım sayesinde Başlat menüsü çok daha modern bir görünüme sahip.

Akıcı tasarımla birlikte yuvarlatılmış köşelerle de dikkat çekici bir görünüme sahip olması beklenen Başlat menüsü, kullanıcıların aradıkları uygulamalara çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Windows 10un Başlat menüsü değişiyor: İşte yeni görüntüsü

Güncellemenin ne zaman geleceği bilinmezken, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre 2021 yılında gelecek kapsamlı bir güncelleme ile menüdeki değişikliği görebilmemiz mümkün.

Microsoft Design Twitter hesabından paylaşılan yeni Başlat menüsünün görüntülerine aşağıdaki tweet üzerinden bakabilirsiniz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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