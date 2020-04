Windows 10'un Başlat menüsü değişiyor: İşte yeni görüntüsü

Microsoft, Windows 10'a getireceği yeni güncelleme ile birlikte Başlat menüsüne de el atıyor. Şirket, daha sade ama göze hoş görünen bir tasarımla Başlat menüsünü yenilemeye hazırlanıyor. Yenilenen uygulama simgeleri menüdeki yerini alırken, diğer yandan Fluent Design olarak açıklanan akıcı tasarım sayesinde Başlat menüsü çok daha modern bir görünüme sahip.

Akıcı tasarımla birlikte yuvarlatılmış köşelerle de dikkat çekici bir görünüme sahip olması beklenen Başlat menüsü, kullanıcıların aradıkları uygulamalara çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.



Güncellemenin ne zaman geleceği bilinmezken, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre 2021 yılında gelecek kapsamlı bir güncelleme ile menüdeki değişikliği görebilmemiz mümkün.

Microsoft Design Twitter hesabından paylaşılan yeni Başlat menüsünün görüntülerine aşağıdaki tweet üzerinden bakabilirsiniz.

Created by the @Windows design team, this animated clip illustrates a sliver of the #UX evolution and modernization of the Windows experience. Let us know what you think in the comments below! pic.twitter.com/s4SVXncLEo